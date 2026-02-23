Samen zijn ze teamgenoten bij Team Reggeborgh en samen behaalden ze de mooiste prestatie die een schaatser kan behalen. Zowel Femke Kok als Antoinette Rijpma-de Jong kroonden zich in Italië tot olympisch kampioen. Als de meer ervaren atlete van de twee nam Rijpma-de Jong haar landgenote mee. Zowel tijdens de Spelen als bij alles dat nu nog gaat volgen.

Het zijn beelden die schaatsminnend Nederland voorlopig niet zou vergeten. Femke Kok pakte het goud op de 500 meter, en schaatste naar zilver op de 1000 meter, terwijl Antoinette Rijpma-de Jong er met de winst op de 1500 meter vandoor ging. Samen bereiden de twee ploeggenoten van Team Reggeborgh zich nu voor op de tijd die komen gaat.

Rijpma-de Jong was er vrijwel de hele Spelen bij, terwijl ze pas laat in actie moest komen. Daardoor was ze wel aanwezig toen Kok het historische goud pakte op de 500 meter. "Ik kan me jouw gouden race ook goed herinneren", stelt Rijpma-de Jong in een gezamenlijk interview met Kok voor De Telegraaf.

Geschiedenis geschreven

"Ik had net gefietst en volgde het in het olympisch dorp. Ik wist natuurlijk dat jij dit kon en geloofde dat het goed zou komen, maar toch was ik zenuwachtig voor jou. Ik wist precies wat jij meemaakte op dat moment vlak voor de start", vervolgt de kampioen op de 1500 meter. "Dat is zó spannend. Ik dacht alleen maar: alsjeblieft, laat het goed gaan. Dat ging het gelukkig. Toen was ik megablij en vooral trots. Jij hebt gewoon geschiedenis geschreven, hè?! Goud op de 500 meter was nog nooit een Nederlandse gelukt.”

Kok zag dan weer hoe haar oudere teamgenote het zilver pakte op de ploegenachtervolging. Samen stonden ze aan de start op de 1500 meter, waarin Kok moederziel alleen van start moest in de eerste rit en Rijpma-de Jong aan het eind naar het goud schaatste. "De omstandigheden waren heel zwaar. Ik dacht eerst dat mijn tijd superslecht was, maar uiteindelijk denk ik dat ik trots mag zijn. Het was mijn allereerste internationale 1500 meter ooit", vertelt Kok daarover.

'Te mooi om waar te zijn'

"Ik wist niet hoe snel ik naar het middenterrein moest komen om jou een knuffel te geven. Je leek wel van de wereld", aldus Kok. "Ik durfde het eerst niet te geloven. Het leek te mooi om waar te zijn", licht Rijpma-de Jong toe.

Huldiging

De komende tijd zal voor beide schaatsters in het teken staan van veel huldigingen en interviews. Rijpma-de Jong, die aan haar derde Spelen deelnam, neemt haar jongere teamgenoot daarin op sleeptouw. "Ik ga jou nog wel even vertellen wat je allemaal kan verwachten. Het wordt heel bijzonder", vertelt ze onder meer over de aanstaande ontmoeting met de koning. "Trouwens, omdat we goud hebben, gaan we zelfs geridderd worden."

"O ja, dat was ik helemaal vergeten. Maar hoe cool is dat?”, aldus een blije Kok. "Het maken van mooie herinneringen gaat de komende dagen nog even door. We zijn gewoon voor altijd olympisch kampioen", zo besluit Rijpma-de Jong tegen haar vijf jaar jongere maatje.

NK & WK

Komende weken staan zowel de NK sprint en allround, als de WK sprint en allround op het programma. Beide schaatsters zullen naar verwachting aan tenminste één van die toernooien meedoen.