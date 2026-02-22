Femke Kok maakte tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan haar status als topsprintster volop waar. De 25-jarige topschaatsster van Team Reggeborgh greep met overmacht het goud op de 500 meter en werd achter Jutta Leerdam tweede op de 1000 meter. Bij terugkomst in Nederland staat haar volgens schaatsicoon Marianne Timmer de nodige gekte te wachten.

"Ze heeft een mooie uitstraling en is een mooie verschijning. Een prachtige topsporter. Zij beheerst die afstand, maar ook met overmacht. Het is zo'n groot verschil met al haar concurrentes. Petje af", is Timmer vol lof over Kok, die op de Winterspelen in Milaan goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter veroverde. "Er staat haar in Nederland veel te wachten, van feest in het dorp, tot haar hele familie en een bezoek van de burgemeester."

Timmer geeft Kok mee dat ze vooral lekker van al die festiviteiten moet genieten. "Dit was het hoogtepunt, de Olympische Spelen. Alles wat daarna komt, is leuk. Het is ook uniek. Ook dat mensen je volgen en heel blij voor je zijn. Dat zij echte momenten om van te genieten. Dat pakt niemand haar meer af. Dat is toch bijzonder?"

Uniek

Kok wordt door Timmer geroemd als schaatsster. "Haar techniek is uniek. Die felheid, zij maakt bijna geen fouten. Je ziet zelden tot nooit misslagen. Het is allemaal zeer gecontroleerd. Ik verwacht niet dat zij de komende jaren nog heel makkelijk te verslaan valt. Zij is veruit de beste." Dat bleek ook wel in Milaan. Ze schaatste in een olympisch record (36.49) naar goud. Nummer twee Jutta Leerdam moest al ruim 0,6 seconde toegeven op de winnende tijd van Kok.

Kok mag dinsdag, net als alle andere medaillewinnaars, op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin-Máxima. De kans is overigens groot dat ze haar vizier al snel weer op de schaatssport richt. Kok maakt normaal gesproken begin maart haar opwachting bij de WK sprint in Thialf. Mogelijk dat daar een nieuwe clash met Leerdam wacht. Zelf werd Kok nog nooit wereldkampioene sprint. Wel veroverde ze bij de WK afstanden de afgelopen drie jaar telkens het goud op de 500 meter.

