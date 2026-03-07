Nee, het was niet de WK sprint van Joep Wennemars. De Nederlander eindigde in het algemeen klassement als vierde en baalde daar na afloop flink van. In een pittig interview gaf hij aan 'helemaal klaar te zijn met het hele circus'. De topschaatser krijgt op een lastig moment in zijn carrière een tip van Marianne Timmer.

Het schaatsicoon zag in Thialf hoe Wennemars' prestaties net niet genoeg waren voor het podium, nadat hij zich juist wilde revancheren voor een Olympische Spelen zonder medaille. Dat lukte niet en dat zorgde voor een balende Wennemars. Het resulteerde na de WK voor een merkwaardig interview bij de NOS doordat Wennemars onder meer 'negatieve publiciteit' hekelde. "Ik ben er klaar mee en ik ben gewoon wel gefrustreerd over heel veel dingen."

Man en paard noemde Wennemars niet, maar duidelijk was dat het hem hoog zat. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud probeert Marianne Timmer de schaatser van Team Essent wat op te beuren. "Joep heeft gewoon een goed, mooi toernooi gereden. Hij heeft opnieuw het geluk niet aan zijn zijde", zo begint ze. "Het kwartje valt gewoon niet zijn kant op."

Maar volgens Timmer kan dat zomaar veranderen. "Als het dit seizoen niet is, is het volgend seizoen. Dan gaat alles wel goed vallen. Vorig jaar viel dat wel, en dit jaar dus niet. En dat is cruciaal." Een jaar geleden werd Wennemars wereldkampioen op de 1000 meter, maar dit jaar zat een topklassering op een groot toernooi er net niet in.

Fles wijn met Suzanne Schulting

Voor Wennemars zit het seizoen er op en Timmer weet wel wat nu wijsheid is. "Als het goed is gaat hij een fles wijn drinken met Suzanne Schulting. En dan is het terugkijken, bouwen aan de komende twee jaar met optie op nog twee jaar. Kneiterhard terugkomen."

Met een beetje meer mazzel had Wennemars op de Spelen een medaille gepakt en de WK sprint afgesloten op het podium. Het mocht echter niet zo zijn. Maakt dit jaar hem alleen maar sterker? "Uiteindelijk wel", verwacht Timmer. "Joep heeft een goeie groep mensen om zich heen nodig en dan gaan ze gewoon doorbouwen naar volgend seizoen. Joep hoef je zeker niet af te schrijven. Zeker niet."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.