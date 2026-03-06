Suzanne Schulting heeft een uitstekend WK sprint beloond met de zilveren medaille. Ze werd in Thialf op alle vier afstanden tweede en stond op het podium naast winnares Femke Kok en bronzen Marrit Fledderus.

De meervoudig olympisch shorttrackkampioene was erg blij. "Ik was zo constant", zei ze tegen de NOS.

"Ik schaats technisch zoveel beter. Er zit zoveel rust in de slag. Het was wel pittig", zo verwees ze naar de NK sprint, waar ze een paar dagen eerder nog de titel pakte. "Ik ben ook best naar de klote. Daarom ben ik zo blij dat de 1000 meter nog steeds zo goed liep. Je moet het maar wel even doen. Vier afstanden je koppie erbij houden, geen fouten maken, stabiel rijden."

Prachtig

Schulting besloot zich dit seizoen vooral op de langebaan te richten. Vanwege klachten aan haar enkel kon ze een tijd niet shorttracken. "Prachtig hè, dat ik het seizoen zo mag afsluiten. Het voelt als de bevestiging. Al die momenten van struggles en twijfels. Alle vraagtekens zijn weg. Het is een heel mooi begin. Hopelijk mag er nog veel meer komen."

"Wij Nederlanders kunnen heel goed sprinten. En mooi voor het publiek hier. Heel bijzonder om dit mee te mogen maken."

Olympische Winterspelen

Op de Olympische Winterspelen werd Schulting 8e op de 1000 meter, ook deed ze mee aan de 1500 meter shorttrack. Dat avontuur strandde voortijdig door een val. Bondscoach Niels Kerstholt selecteerde Schulting niet voor de aanstaande WK shorttrack.

In een story op haar eigen Instagram reageerde de schaatster van Team Essent op het mislopen van het mondiale eindtoernooi. "Ik ben niet geselecteerd voor een individuele afstand op het WK shorttrack", zo begon de drievoudig olympisch kampioen op de korte baan.

"Op de 1000 meter en 1500 meter zijn er maar twee (in plaats van drie) startplekken beschikbaar", vervolgt Schulting. "Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt. Ik ben niet teleurgesteld. Natuurlijk had ik graag willen rijden, maar deze keuze kan ik niet anders dan accepteren en respecteren."