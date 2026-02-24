De altijd nuchtere Femke Kok stal tijdens de afgelopen Winterspelen de harten van menig persoon in Nederland. Met haar nuchterheid én natuurlijk haar gouden medaille heeft ze bijna alles wat ze wil. Maar als ze haar inbox van haar sociale media opent, kan daar zomaar nog eens iets leuks bij komen.

Femke Kok maakte heel Nederlands trots, door samen met Jutta Leerdam voor een ware Nederlandse hegemonie te zorgen op de kortste afstanden bij het langebaanschaatsen. Op de 1000 meter pakte Leerdam goud, met Kok op plek twee, terwijl op de 500 meter de rollen juist omgedraaid waren. Daar pakte de 25-jarige Friezin juist de olympische titel, gevolgd door haar landgenote.

'Een leuke vriend'

Reden genoeg voor een grootse huldiging in het TeamNL Huis in Milaan. Daar grapte haar coach Dennis van der Gun over het enige ontbrekende ding in haar leven: een leuke vriend. Wat bedoeld was als grap tussen twee nauw samenwerkende collega's, leidde tot veel ophef en uit hun verband gehaalde krantenkoppen. Zelf kon Kok er wel om lachen en reageerde het tweetal met een komische TikTok.

Tijdens de huldiging op dinsdag in Den Haag werd Kok gevraagd naar haar ervaringen in Italië, en bij alles wat daarna volgde. "Hier doe je het allemaal voor", begint de gouden Kok in gesprek met De Telegraaf. "Je wordt de afgelopen dagen zo geleefd, maar op een positieve manier. Dus ik geniet van alles wat op me afkomt."

Bubbel

Waar de aandacht in Italië al groot was, is dat in Nederland natuurlijk nog veel groter. "We hebben zo in een bubbel geleefd in het dorp en waren alleen met het team", vertelt ze daarover. "Je voelt wel dat het in Nederland leeft, maar pas als je weer terugkomt, merk je wat er echt allemaal loskomt bij mensen. Dat is wel iets heel ergs moois."

Als reactie op de vele kritiek die haar coach ontving, maakte het duo dus een grappig TikTok-filmpje. "Gister zaten we in het vliegtuig en die TikTok paste precies in ons hele verhaal dus we maakten er een grapje van en lachten erom. Zo moet je er ook een beetje mee omgaan."

Aanzoeken

Wel heeft de opmerking van trainer Van der Gun veel mensen er toe aangezet om een poging bij de olympisch kampioen te wagen. "Ik heb echt heel veel huwelijksaanzoeken gekregen na dat moment", vertelt een lachende Kok daarover. "Geen honderd, maar wel echt duizenden, maar ik ga er nog niet op in."

"Misschien kijk ik ernaar als ik er ooit tijd voor heb", aldus de inmiddels meest begeerde vrijgezel van Nederland. "Maar nu ga ik eerst geniet van dit allemaal. Tot nu toe vind ik alles vooral heel erg leuk", zo besluit de altijd nuchtere Kok.