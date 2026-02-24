Topschaatsster Femke Kok kwam maandag terug in Nederland na haar succesvolle Olympische Spelen in Milaan. Er stond haar dinsdag meteen iets bijzonders te wachten en de 25-jarige maakte van de eervolle gelegenheid gebruik om een mooie boodschap te delen.

Alle medaillewinnaars werden dinsdag toegesproken door premier Rob Jetten in de Glazen Zaal. Later gaan zij ook nog op bezoek bij koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. Voor de olympisch kampioenen was er nog een grote eer. Zij werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

'Motivatie voor kinderen'

Kok stond in Den Haag ook nog de pers te woord en had een mooie boodschap. Ze hoopt dat ze "een motivatie is voor kinderen". "Het is reclame voor het schaatsen en sowieso voor de sport", vertelde Kok over de Spelen. "Je hoopt jonge kinderen mee te geven dat ze lekker moeten sporten, want je merkt dat de Olympische Spelen echt super leven in Nederland."

Ondanks haar deelname aan de Winterspelen in Beijing in 2022, vond Kok het evenement in Italië haar "eerste echte Spelen". Ze won daar goud op de 500 meter en zilver op de 1000. "Er was vier jaar geleden geen publiek, geen familie en je zat opgesloten in het olympisch dorp", keek ze terug op de coronamaatregelen in China. "In Beijing was het zo'n andere beleving, dan is dit wel veel vetter."

Lieve berichten

Kok had in Italië ook meegekregen dat de Spelen volop leefden in Nederland. "Ik moet zeggen dat ik me wel heel erg gesteund heb gevoeld, ook door alle lieve berichten. Dat mensen zo meeleefden, vond ik echt superbijzonder en mooi om te horen."

De Winterspelen in Milaan Cortina waren de meest succesvolle ooit voor TeamNL. In totaal werden er twintig medailles gewonnen en liefst tien daarvan waren goud. Daardoor eindigde Nederland op een derde plaats op de medaillespiegel, achter Noorwegen en de Verenigde Staten.