Het gaat Femke Kok (25) momenteel flink voor de wind, met onder meer de wereldtitel op de 500 meter, een wereldrecord op diezelfde afstand én maar liefst twaalf wereldbekerzeges op rij op de kortste sprintdiscipline. Ondanks haar ongekende successen staat de Friezin nog altijd in de schaduw van twee landgenoten. En dat is niet zo gek.

"Twaalf wereldbekerzeges op rij, dat zegt toch al zoveel?", begint Naomi van As vol bewondering in de Sportnieuws.nl eindejaarspodcast. "Dat je dus als schaatsster op een afstand waarop het allerkleinste foutje genadeloos wordt afgestraft, zo constant bent en zoveel beter dan de rest."

Sportvrouw van het jaar

Wat Van As ook opviel: "Ze is niet genomineerd als sportvrouw van het jaar." Haar metgezel en voormalig ploeggenote bij de Oranje-hockeysters Ellen Hoog zag het ook: "Wat vinden we daarvan? En waren natuurlijk al meer sportvrouwen genomineerd dan het NOC*NSF wil. Ze willen er drie en er waren er dit jaar vijf genomineerd. Maar goed, het hadden er ook zo'n zes zeven kunnen zijn."

"Je moet ergens een lijn trekken", beseft Van As. Hoog: "Maar aan de andere kant is het natuurlijk uniek wat zij gepresteerd heeft. Misschien volgend jaar als ze die olympische titel heeft?" Van As: "Dan kan je er gewoon niet omheen."

Joy Beune en Jutta Leerdam

Kok mag dan op het ijs de show stelen, daarbuiten doet ze dat wat minder. "Ze is zó goed", aldus Van As. "Maar zij staat qua aandacht en ik denk commerciële deals wel net iets onder Jutta Leerdam en Joy Beune. Zou ze dat bewust doen?"

Hoog anwoordt: "Ik heb dat idee van wel ja. Dat zij gewoon niet het typetje is dat heel erg extreem op de voorgrond wil. Of misschien wel op de voorgrond, maar dan puur gebaseerd op de prestaties."

"Joy en Jutta zijn natuurlijk veel meer bezig met hun uiterlijk, met TikTok, Insta en video's maken", gaat Hoog verder. "En ook de randzaken buiten het schaatsen. Dat vinden zij heel leuk en daar besteden ze ook aandacht aan. En Femke Kok is toch wel meer van: laat mij maar lekker schaatsen, daar ben ik goed in en focus je alsjeblieft daar op."

Verfrissende Femke

"Ze is zo perfectionistisch ook", is Van As complimenteus. "Dat kan bijna niet anders op zo'n afstand." Hoog: "Ik vind het heel verfrissend. Ik vind het leuk dat Jutta en Joy heel erg bezig zijn met de dingen buiten het schaatsen. Maar ik vind ook wel weer verfrissend dat Femke Kok zegt: 'Joh, ik ben gewoon hier mee bezig en beoordeel me alsjeblieft op mijn schaatskwaliteiten'."

OKT

Kok komt deze week in actie op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Daar strijden de Nederlandse schaatsers om tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Milaan.

Luister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl blikken ex-tophockeysters én groot sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, kijken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.