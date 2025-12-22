Jessica Schilder kroonde zich dit jaar tot de eerste Nederlandse wereldkampioene in het kogelstoten en dat leverde haar afgelopen week ook de titel van Sportvrouw van het Jaar op. Desondanks vinden ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As dat haar prestatie te weinig aandacht krijgt.

“Dat is natuurlijk een fantastische prestatie”, vertelt Hoog in de eindejaarsspecial van de Sportnieuws.nl-podcast die ze wekelijks maakt met haar kompaan. “Ze gooide 20,29 meter. De eerste worpen waren niet zo goed en toen stond ze op de vierde of vijfde plek. Toen gooide ze bij haar laatste kans dus dit.

Toch was het daarmee nog niet gedaan: "Een fantastische worp, maar haar concurrente Chase Jackson moest nog na haar. Hoe spannend is dat moment voor haar geweest? Die gooide 20,21 meter, dus dat scheelde echt niks."

Hoog vindt de titel van 26-jarige Schilder heel speciaal: “Ik vind eigenlijk dat we hier in Nederland te weinig aandacht aan besteden. Alle aandacht gaat in het atletiek, naar Lieke Klaver, Femke Bol en de estafetteteams, want dat is spectaculair. Maar wat zij hier geflikt heeft, is echt heel bijzonder.”

'Mensen kijken graag naar poppetjes'

Van As haalt direct de discussie aan die discuswerpster Jorinde van Kllinken rond het WK op gang bracht. Zij pakte zilver, maar uitte daarna haar onvrede over dat er maar weinig aandacht is voor de werponderdelen: “Zij heeft zich ook echt uitgesproken over het feit dat zij gewoon nog steeds geen sponsor had. Zelfs met zulke resultaten als je tweede wordt op een WK.”

“Ik kan me voorstellen dat het klote is als je gewoon wel goed presteert, maar je krijgt eigenlijk geen aandacht”, vervolgt Van As. “Ze heeft natuurlijk ook gewoon geld nodig om haar sport uit te kunnen oefenen. Waar ligt dat dan aan? Zij zegt: je hoeft niet eens de beste te zijn, maar als je er goed uitziet, een mooi uiterlijk hebt en je valt op, dan krijg je zelfs als je vijfde wordt al een commercieel contract. En ik word tweede en zie er misschien niet zo popperig uit dus heb dat niet.”

Hoog vermoed dat Van Klinken het wel bij het juiste eind had met haar constatering: “Dat is het denk ik wel, want als je naar de prestaties alleen kijkt, dan heeft zij een sponsorcontract verdiend. Mensen kijken gewoon graag naar poppetjes, wat heel oppervlakkig en totaal inhoudsloos is. Maar het is wel zo.”

