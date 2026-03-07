Erben Wennemars stak zijn emoties niet onder stoelen of banken tijdens de Olympische Winterspelen. Hij leefde intens mee met zoon Joep, die de nodige pech kende op de 1000 en 1500 meter. Bij die laatste afstand molesteerde Wennemars een bril van een nietsvermoedende steward. Dat kwam hem op flink wat kritiek te staan.

Wennemars junior moest een teleurstelling slikken bij zijn olympische debuut. Door een veelbesproken wissel kon hij geen gooi doen naar het podium. Met een olympisch record op de 1500 meter nam hij sportieve revanche, al bleek het niet genoeg voor eremetaal. Ondanks dat kon vader Erben zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. Uit vreugde omhelsde hij een medewerker op de tribune.

"Ik was enigszins enthousiast, misschien wel te enthousiast. Hou maar op Erben", zei hij lachend tegen zichzelf toen hij in RTL Tonight met de beelden werd geconfronteerd. "Maar dit heeft allemaal te maken met die 1000 meter. Die heeft er ingehakt, ook bij Joep (Wennemars, red.)."

Toch is het volgens oud-hockeyer Jacques Brinkman geen "vrijbrief om beveiligers aan te vallen". "Juist als voormalig topsporter draag je een voorbeeldfunctie", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. Vooral vanwege het miljoenenpubliek dat naar de Spelen kijkt. "Ook jonge sporters en ouders langs de lijn bij de jeugd. Wat laat je zien? Teleurstelling mag. Emotie hoort bij sport. Maar respect is geen keuzevak."

In de ogen van Brinkman hebben alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een uitzonderingspositie. De rest van de fans, ook al zijn het ouders of oud-sporters, moeten gewoon plaatsnemen in het normale vak. "Nederigheid siert een topsporter. Ook ná de carrière. Misschien wel juist dan."

Status misbruiken

Wennemars heeft wel een streepje voor ten opzichte van andere ouders. Hij is immers analist bij de NOS en heeft met de juiste papiertjes de mogelijkheid om op andere plekken te zitten, zoals in Milaan het geval was. "Wie zijn status misbruikt, laat zien hoe het niet moet", vindt Brinkman. Dat staat haaks op het idee dat topsporters een voorbeeldfunctie hebben. "Want pas als je je gedraagt als één van de velen, ben je werkelijk een voorbeeld", besluit Brinkman.