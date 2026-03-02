Erben Wennemars maakte zondag bij RTL Tonight duidelijk waar zijn emoties vandaan kwamen toen zijn zoon Joep Wennemars de 1500 meter op de Olympische Spelen schaatste. Maandag kreeg de oud-topschaatser een trap na bij Vandaag Inside, waar vooral Johan Derksen zijn afkeer nog maar eens uitsprak.

Derksen vond het allemaal al overdreven toen de beelden van Wennemars senior viraal gingen in Nederland en zelfs in het buitenland belandden. Maar ook na zijn uitleg van zondag is 'De Snor' van Vandaag Inside nog niet klaar met het schaatsicoon. "Hij was irritant en dominant aanwezig. Hij ratelt maar door. Hij is een waterval zonder iets te zeggen", zei Derksen nog maar weer eens over de spraakmakende beelden van Wennemars.

'Ik verlang altijd naar zijn vrouw'

"Ik verlang altijd naar zijn vrouw (Renate Wennemars, red.), die kan namelijk altijd heel goed praten op tv. Zij is een journaliste met tv-ervaring en kan echt goed formuleren." Aan tafel bij Vandaag Inside kreeg Derksen bijval van Telegraaf-journalist Valentijn Driessen.

'Zielig voor die zoon van hem'

"De NOS heeft het goed gezien. Die zeggen tegen hem dat hij niet zijn eigen zoon gaat becommentariëren. Dan ga je van de zender af. Dat vond hij heel onterecht, want hij kan het goed scheiden volgens hemzelf. Ik vind het zielig voor die zoon van hem. Door dit gedrag valt die jongen in het niet en heeft niemand het meer over hem maar over zijn vader."

'Schaatsers zijn zo vol van hun sport'

René van der Gijp deed vervolgens ook nog een duit in het zakje en verbaast zich sowieso over de schaatswereld. "Schaatsers zijn echt vol van hun sport, veel meer nog dan bijvoorbeeld voetballers. Ook Ben van der Burg (oud-topschaatser, red.) werd bijna gek bij RTL Tonight. Die zijn zo vol van hun sport, niet normaal."

Joep Wennemars

Wennemars is een graag geziene analist bij de NOS als het op schaatsen aankomt. De voormalig wereldkampioen was er op de Olympische Spelen in Milaan ook bij, maar hoefde niet te werken tijdens ritten van zijn zoon. Joep Wennemars werd wereldnieuws toen hij op de 1000 meter werd gehinderd door zijn tegenstander op de kruising. Een re-skate mocht niet meer baten en ook op de daaropvolgende 500 en 1500 meter kon junior geen potten meer breken. Tijdens zijn laatste race kwamen de emoties ook bij zijn vader los.