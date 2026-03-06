Dag 1 van de WK sprint in Thialf stelde niet teleur. Jenning de Boo en Femke Kok schaatssten naar een baanrecord op de 500 meter. Maar er was ook het nodige te doen om Joep Wennemars, die weer teleurgesteld achter bleef na een spannende kruising. Vader Erben is blij met hoe zijn zoon het heeft opgelost.

In Milaan was Wennemars al de dupe van een verkeerde kruising. Op de olympische 1000 meter hoorde hij voorrang te krijgen van zijn Chinese opponent, maar dat had Zian Liwen niet in de gaten. De twee botsten tegen elkaar, waarna Wennemars het podium aan zich voorbij zag gaan. Amper een maand later was het wéér raak.

Wennemars heeft weer pech met kruising

Op de eerste dag van de WK sprint werd Wennemars gekoppeld aan landgenoot De Boo. Een mooie loting voor het publiek, minder voor de schaatsers zelf. Die wisten dat ze elkaar gezien hun stijlen rond de laatste kruising tegen zouden komen. En zo geschiedde. De Boo was voortvarend vertrokken, Wennemars kroop dichter bij rond de 600 meter.

Bij het ingaan van de voorlaatste bocht naderde de rijder van Team Essent zijn jongere landgenoot. Wennemars toonde zich een groot sportman en kneep figuurlijk in de remmen. Zo kon De Boo voorlangs kruisen en zijn weg naar een toptijd verder zetten. Wennemars verloor wat tijd, maar werd nog knap derde. "Het is ongelooflijk dat ik degene ben die nu voorrang moet verlenen", verzuchtte hij voor de camera van Sportnieuws.nl.

Vader Erben blij met sportief gebaar

"Ik ben blij dat ik het zo heb gedaan, maar het is wel vervelend", ging Wennemars junior verder. Naar eigen zegge kostte het Wennemars een tijd in de 1.06. "Maar ik had de rit niet meer gewonnen hoor."

Volgens De Boo raakten de twee elkaar, maar gelukkig liep alles goed af. Vader Erben deelde beelden van het incident op zijn Instagram en reageerde er kort op. "Trots", scheef hij erbij, met de hashtag fairplay.

Dag 2 WK sprint

Vrijdagavond kan Wennemars zijn kwaliteiten weer laten zien. Als nummer 4 van de tussenstand is hij gekoppeld aan Zhongyan Ning op de 500 meter. De loting van de 1000 meter wordt bepaald aan de hand van de ranglijst na drie afstanden.