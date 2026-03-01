Beelden van Erben Wennemars op de Olympische Spelen in Milaan riepen in Nederland allerlei emoties op, van afkeer tot begrip. De voormalig topschaatser was in rep en roer vanwege een toptijd van zijn zoon Joep Wennemars op de 1500 meter. Hij omhelsde een vrijwilliger dusdanig hard, dat diens bril daarbij brak. Zondag reageerde Wennemars voor het eerst zelf op het veelbesproken moment.

"Je hebt nogal wat over je heen gekregen", oppert presentator Beau van Erven Dorens, waarna hij de beelden inleidt en uitlegt aan de kijkers in RTL Tonight. Wennemars moet er zelf ook weer om lachen bij het zien van de beelden.

"Ik was enigszins enthousiast, misschien wel te enthousiast. Hou maar op Erben", zegt hij lachend tegen zichzelf op de beelden van twee weken geleden. "Maar dit heeft allemaal te maken met die 1000 meter. Die heeft er ingehakt, ook bij Joep (Wennemars, red.)."

'Een medaille is hem ontnomen'

Wennemars senior benadrukt dat zijn zoon flink last gehad heeft van zijn verpeste race op de 1000 meter eerder op de Spelen. "Een medaille is hem ontnomen, omdat hij er is uit gebeukt door zijn tegenstander. Dat was zo heftig voor hem, want hij had er zo hard voor gewerkt."

Wennemars junior moest een re-skate doen en mocht nog een tweede keer rijden om een medaille. "Als sporter was hij zich ineens bewust dat hij maar een poppetje was in het geheel die moest luisteren."

'Daar was ik zo blij mee'

Joep was volgens zijn vader bewust van het feit dat het allemaal moest, maar dat het ook tevergeefs was. "Dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Er gebeurde zoveel, er komen heel veel emoties los bij mij. Heel veel reacties, ook over zijn tegenstanders. Dat is best wel heftig allemaal. Dan moet je dat allemaal verwerken. Ik hoopte maar één ding: dat hij de beste race zou rijden die hij kon rijden op de 1500 meter. Dat heeft hij gedaan en daar was ik zo blij mee."

'Je hebt geen enkele garantie'

Alles kwam samen op die laatste afstand van zoon Joep. "Ik heb de pijn gezien bij hem, maar ik had het ook voor andere mensen gedaan hoor. Je gunt iedereen op de Olympische Spelen de beste race die ze kunnen rijden. Dan is het heel makkelijk om te zeggen dat iemands kans of tijd nog wel komt. Maar je hebt die garantie niet, je hebt geen enkele garantie dat het ooit nog komt. Als vader hoop je gewoon dat hij de beste race kan rijden. Daarna vindt iedereen iets van hoe ik juichte. Dat had ik misschien wel minder kunnen doen, maar ik was zo opgelucht dat het zo'n goede race was."

Geen spijt

Spijt heeft Wennemars er niet van. "Helemaal niet. Die kritiek komt en dat mag, ook op mij. Ik weet ook dat ik betrokken ben en enthousiast. Ik hou van schaatsen en eerlijke sport, mensen vinden dat ook mooi. Maar er zijn ook mensen die dat niet mooi vinden. Dan is dit het moment om er iets over te zeggen. Ik vind het prima."

Wat vond Joep zelf er van?

"Joep vindt het niet erg", beaamde Wennemars. "We hebben heel veel discussies de afgelopen jaren over wat mijn rol is en wat kan en wat niet bij hem. Ik werk het liefst als hij moet rijden. Ik was hier gewoon vader en dat mag ik zijn. Ik vind het een hele andere rol ook. Joep weet al sinds hij schaatst dat zijn vader of zelf schaatst of werkt voor televisie. Dat is een rol die me past en dan ben ik ook anders. Ik kan dit gedrag wel inhouden hoor, geen probleem, ook als ik werk. Maar daar was ik niet aan het werk, daar was ik vader."

Kapotte bril

Het was één van de veelbesproken momenten tijdens de afgelopen Winterspelen in Milaan: Wennemars ging uit zijn dak nadat zijn zoon een sterke tijd had genoteerd op de 1500 meter. Uit extase vloog de juichende Wennemars op een vrijwilliger af en omhelsde hem dusdanig hard, dat diens bril daarbij in tweeën brak. "Ik had al een kwartier naast hem gezeten en over de race gepraat met hem hoor, dus het kwam niet uit het niks. Ik heb er met hem over gepraat, hij was wat beteuterd maar er was niks aan de hand", blikte Wennemars zondag terug.

Kritiek

Erben bood zijn excuses bij de verbouwereerde man aan, maar dat kon niet voorkomen dat de beelden van het incident viraal gingen en zorgden voor kritiek op de voormalig topschaatser. Veel mensen, zoals Johan Derksen, noemden het overdreven en vonden Wennemars zich maar aanstellen.

Niet genoeg voor medaille

Uiteindelijk bleek de tijd van Joep net niet genoeg voor een medaille. Hij eindigde als vierde, nadat hij eerder ook al een medaille op de 1000 meter misliep, omdat hij flink was gehinderd door zijn tegenstander bij de kruising.