Kai Verbij kennen we in Nederland natuurlijk als topschaatser, maar ook zijn zus Mai is ook behoorlijk bekend dankzij haar werk in de mediawereld. Maandagavond verscheen ze in een talkshow en daar maakte ze indruk door openlijk te praten over een moeilijk onderwerp.

Kai en Mai zijn Nederlanders, maar hebben allebei ook Japanse roots. En in Nederland is er de laatste tijd een hoop te doen over Nederlanders van Aziatische afkomst en de opmerkingen die daar mee gepaard gaan. Dat kwam door een enorme rel die ontstond na een documentaire van Julie Ng. Zij maakte de docu Meer dan Babi Pangang, over de culturele identiteit van Chinese Nederlanders. Een interview van haar in het programma van dj Ruud de Wild zorgde voor veel ophef, omdat De Wild het gesprek onder meer omdoopte tot het 'China Journaal' en de nodige grappen maakte die volgens critici racistisch waren. De Wild kreeg vervolgens op zijn beurt 'een golf van bedreigingen' over zich heen en verdween vrijwillig een week lang van de radio.

Rijstballen in boterhamtrommel

De gevolgen van opmerkingen die Aziatische Nederlanders veelvuldig naar hun hoofd geslingerd krijgen, krijgen door het veelbesproken radio-interview de laatste tijd veel aandacht. Mai Verbij schoof aan bij Eva Jinek om over haar ervaringen te praten. Zij weet nog goed hoe ze als klein kind al op een nare manier geconfronteerd werd met haar Aziatische roots. Haar moeder deed altijd rijstballen in haar boterhamtrommel en dat werd door andere kleine kinderen als 'vies' en 'goor' ervaren. Het gevolg: een hoop opmerkingen die haar pijn deden. "Ik heb echt alles daarover gehoord. Ik weet nog zo goed dat ik daardoor altijd mijn broodtrommel zo hield om het gewoon te verbergen, zodat niemand het kon zien."

Op een gegeven moment smeekte ze haar moeder zelfs om die rijstballen niet meer mee te geven, maar gewoon een broodje. "En toen zei ze: je mag je niet schamen voor je eigen cultuur. Jij krijgt die rijstbal. En toen begreep ik het niet. Maar ik ben haar nog steeds zo dankbaar voor het feit dat ze achter haar cultuur staat." Toch kan ze nog precies het gevoel van schaamte terughalen. "Ik was anders en dat wil je niet als je jong bent."

Succesvolle broer en zus

Mai Verbij is de oudere zus van Kai, die jarenlang actief is als topschaatser. Hij won onder meer de WK sprint in 2017 en werd viermaal wereldkampioen bij de afstandskampioenschappen. In 2018 en 2022 deed hij mee aan de Olympische Spelen. Daar wist hij zich dit jaar niet voor te plaatsen. Verbij reed het afgelopen seizoen in hetzelfde team als Jutta Leerdam. Ook zijn zus Mai timmert aan de weg. Zij werkt al jarenlang bij de publieke omroep, onder meer als radio-dj op NPO 3FM.