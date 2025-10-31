Als Belg hoeft olympisch kampioen Bart Swings niet te dealen met de druk en stress van een OKT (Olympisch Kwalificatietoernooi). Ook zit de 34-jarige topschaatser in een ploeg waar iedereen in de weer is met de aankomende NK afstanden. Daarom is er voor Swings ook een belangrijke rol weggelegd. "Dat is iets wat niet onderschat mag worden in Nederland."

Het nieuwe schaatsseizoen gaat komend weekend dan écht beginnen. Van vrijdag tot en met zondag wordt er in Thialf gestreden om de nationale titels en startbewijzen voor de wereldbeker. Swings ontbreekt uiteraard op het NK. Wel schaatst hij bij Team IKO-X2O met een ploeg vol Nederlanders.

'Dan kun je boven jezelf uitstijgen'

Daarom voelt Swings zich ook verantwoordelijk voor de prestaties van zijn teamgenoten, zo vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. Gelukkig weet de huidig olympisch kampioen op het onderdeel massastart precies hoe hij onder meer Joy Beune en Dai Dai N'tab kan helpen. "De sfeer in de ploeg goed houden. Dat is iets wat niet onderschat mag worden in Nederland."

Swings is daarom ook onder de indruk van de druk die Nederlandse schaatsers moeten trotseren om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. "Als je kijkt naar het OKT, dan moet iedereen binnen vier dagen presteren op de toppen van hun kunnen. Het is dan heel fijn als je in een team zit waar iedereen gemotiveerd is. Dan kun je boven jezelf uitstijgen'', zo legt hij uit.

'Ik denk dat dat het allermooiste is'

Zelf is Swings al geplaatst voor de wereldbekers. De Belg hoeft daar geen nationaal kampioenschap voor te rijden. Als hij daarin voor de Olympische Spelen in de top zestien van een afstand staat, krijgt Swings een startbewijs voor Milaan. Ondanks dat de topschaatser afgelopen zomer kwakkelde met een knieblessure, durft hij groots te dromen op de Spelen. "De massastart wordt het grootste doel. Ik denk dat het allermooiste is om als olympisch kampioen je titel te verdedigen vier jaar later'', zo vertelt Swings.

'Ik vraag me af of we die weg op willen'

De ISU (de internationale schaatsunie) is sinds dit seizoen bezig met proeven op Swings' favoriete onderdeel. Zo zijn ze bij jeugdwedstrijden aan het testen om van de massastart een soort afvalrace te maken. Hierin worden er minder rondes gereden en vallen iedere ronde de laatste twee schaatsers af. Eerder uitten wereldkampioene Marijke Groenewoud en haar trainer Jillert Anema zich hier zeer negatief over uit (zie onderstaande video).

Ook Swings ziet niet graag er niet geknoeid wordt aan zijn favoriete onderdeel, waar hij olympisch kampioen en tweemaal wereldkampioen op werd. "Het is een beetje dubbel hé. Als we echt richting een afvalrace gaan, gaan we wel meer spektakel krijgen. In de zin van meer duwen en trekken. Ik vraag me wel af of we die weg op willen", zo legt hij uit.

Swings vindt de huidige vorm van de massastart prima, maar ziet ook kansen als het toch wel wordt aangepast. "Ik zie niet echt in waarom het veranderd moet worden. Als het wel zo is, wordt het geen ramp voor mij. Ik denk dat ik vanuit het skeeleren een van de meest ervaren afvalrace-rijders van het schaatspeloton ben."