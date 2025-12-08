De grote ster bij de mannen van de World Cup schaatsen in Heerenveen was Jordan Stolz. De Amerikaan zette drie baanrecords neer en ging naar huis met goud op de 500, 1000 en 1500 meter. Daarmee verbaasde hij ook zijn trainer Bob Corby.

Met een kleine twee maanden te gaan richting de Olympische Winterspelen van 2026 te Milaan onderstreept de Amerikaan dat hij de te kloppen man is op de kortere afstanden. En terwijl de Nederlandse concurrentie nog in een opbouwfase zit richting het Olympisch Kwalificatietoernooi van eind december, stelt ook Stolz dat hij in Friesland geen piekmoment had gepland.

Bob Corby

Zijn trainer Bob Corby zegt tegen Washington Country Insider dat het baanrecord van Stolz op de 500 meter 'behoorlijk fenomenaal' is. "Dit hadden we niet gepland en ook niet verwacht. Het is nogal een verrassing", aldus Corby. "Vandaag had hij het iets zwaarder, maar volgens mij was hij verrast dat de 1500 meter niet zoveel impact had op zijn benen. Daardoor kon hij op de 1000 meter zo snel openen."

De journalist vraagt Corby vervolgens hoe in Thialf is gereageerd door de concurrentie op de daden van Stolz. "Nou, ze zeggen eigenlijk helemaal niks", stelt Corby. "Ik denk dat de andere trainers een beetje ontmoedigd zijn. Ze kunnen niet geloven dat dit joch weer terug is en weer alles wint."

De concurrentie

Corby verwijst naar de WK afstanden, waarmee het vorig seizoen werd afgesloten. Stolz was in de aanloop naar dat toernooi ziek en won geen enkele gouden plan. Maar die kwetsbaarheid is al lang weer verdwenen. Corby weet wat hem te doen staat: "Onze voorbereidingen werken. Het werkt té goed. We moeten weer aan de slag in de training en hem afremmen. Hij moet over twee maanden dit niveau laten zien, maar dan nog beter."

"Of we de concurrentie nu wakker hebben geschud? Dat maakt niet uit. Je kan niet beter als je nu direct meer gaat trainen. Je moet je basis en je kracht opbouwen in de zomer, anders gaat het niet werken."