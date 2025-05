Bemoeienis van schaatskoningin Joy Beune draagt bij aan redding: 'De noodzaak is groot'

'De Groningse ijsbaan Kardinge lijkt gered', met die boodschap opent de KNSB een nieuwsbericht uit de provincie. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders een plan bekendgemaakt die de bakermat van enkele Nederlandse topschaatsers moet redden.

Al jaren werd er in Groningen nagedacht over de ijsbaan, die in het verleden meermaals decor was voor Nederlands kampioenschappen en waar grote namen als Suzanne Schulting, Jenning de Boo en Renate Groenewoud hun eerste meters maakten. De hele nationale schaatswereld maakte zich zorgen over de toekomst van de baan in Kardinge en zelfs schaatskoningin Joy Beune zette zich voor het behoud in. Nu is er eindelijk een plan ingediend.

Duurt nog lang

Volgens de KNSB kiest de gemeente Groningen 'voor een compleet nieuw sportcomplex, met ruimte voor een 400-meterbaan en twee ijsvloeren van 30x60 meter voor kunstschaatsen, shorttrack en ijshockey'. Overigens is met het stemmen voor het plan nog niks gerealiseerd. De gemeenteraad dient nog in te stemmen. 'Eind 2025 volgt een aanvraag voor voorbereidingskrediet. Als de raad akkoord gaat en externe financiering wordt toegezegd, kan begin 2027 een definitief investeringsbesluit worden genomen.'

'De noodzaak is groot'

'De noodzaak voor vernieuwing is groot', deelt de KNSB. 'De huidige installaties zijn verouderd en vertonen steeds vaker gebreken. Om de continuïteit van sportactiviteiten te waarborgen, is snelle actie vereist. Tegelijkertijd erkent de gemeente dat de financiering van het ambitieuze project niet alleen gedragen kan worden. Daarom wordt intensief overlegd met de provincie Groningen over een financiële bijdrage. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid.'

Duurzaam

Het was een tijd de vraag of er überhaupt nog een (ver)nieuw(d)e schaatsbaan zou komen. De oude variant is een energieslurper en past niet meer in de huidige tijd. Maar door voor een compleet sportcomplex te kiezen en die duurzaam op te zetten, zou de (groene) toekomst van de baan verzekerd kunnen worden.

Ook basketbal en volleybal

In de plannen is niet alleen aan schaatsen, ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen gedacht. Er komen ook sporthallen in het complex, die de nieuwe thuisbasis kunnen worden van basketbalclub Donar en volleybalclub Lycurgus. Die komen allebei op het hoogste niveau in Nederland uit. Ook worden de zwemvoorzieningen aangepast in het voorstel.