Recordpoging 24 uur schaatsen leidt via rugklachten, misselijkheid en biertje tot succes

Jochem Kerssies is de trotse en hondsmoeë bezitter van het wereldrecord 24 uur schaatsen. Van vrijdag 19.00 uur tot zaterdag 19.00 uur kwam hij op het ijs van Kardinge tot 680,2 kilometer. Het vorige record was 655,6 kilometer.

De 25-jarige student wist met nog 54 minuten te gaan dat zijn ellenlange beproeving een wereldrecord zou opleveren. Toen passeerde hij het aantal meter dat Jan Roelof Kruithof liefst 31 jaar geleden in Baselga di Pine reed gedurende een etmaal. Kruithof was present en knalde vrijdagavond het startpistool af.

Bizar

"Het voelt heel bizar", zei de kersverse recordhouder bij Omrop Fryslan. "Nog een beetje onwerkelijk ook. Ik wist dat het mogelijk was, maar dat ik het zou halen en nog veel tijd over zou hebben, dat had niet verwacht. Ik ben helemaal leeg. Het is allemaal heel gaaf, maar de realisatie moet nog een beetje komen."

Student probeert wereldrecord 24 uur schaatsen te verbreken: 'Hoe vaker ik naar de wc ga...' Jochem Kerssies gaat het wereldrecord 24 uur schaatsen aanvallen. De 25-jarige student doet dat vanaf vrijdag 21 maart 19.00 uur. Zaterdag om 19.00 uur hoopt hij meer meters te hebben afgelegd dan voormalig marathonschaatser Jan Roelof Kruithof ooit deed.

Zwaar

Ondanks dat het laatste druppeltje energie uit zijn lichaam was gepeurd, vond hij toch de motivatie om ook die laatste 54 minuten door te gaan. "Het eerste stuk ging heel makkelijk", zo blikt hij terug op de vrijdagavond.

"Aan het eind van de nacht had ik het heel zwaar. Achteraf viel dat nog mee, want een paar uur later had ik het nog veel zwaarder. Vanaf een uur of 14.00 zakte ik helemaal in. Op het einde leefde ik weer iets op.'

Bier

Tim de Hooge, een van de trainers van Kerssies, stond de Fries gedurende de 24 uur bij. De hele tijd zoete gelletjes naar binnen werken was niet de makkelijkst te verteren keus. Dat dieet moest worden aangepast. "Toen Jochem misselijk werd hebben we het wel wat aangepast", vertelt De Hooge aan Dagblad van het Noorden.

"Even de maag tot rust laten komen. Op den duur vroeg hij weer om een pannenkoek." Ook waren er pijnstillers nodig, vanwege rugklachten. En vlak na de finish nam hij dankbaar een biertje aan, dat hij al rijdend achterover klokte.

Publiek

Het record staat op zijn naam, maar toch was er sprake van een teamprestatie. Publiek mocht namelijk in de buitenbaan meerijden en zo Kerssies aanmoedigen. Ook waren er gangmakers die eten en drinken aanrijkten, zoals een banaan of bidon met energiereep eraan geplakt.

De geslaagde recordpoging had ook als doel om geld in te zamelen voor onder meer Spieren voor Spieren en Jeugdfonds Sport en Cultuur.