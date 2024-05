Reddingsactie voor schaatsbaan Kardinge: 'Suzanne Schulting en Jenning de Boo begonnen hier'

De toekomst van ijsbaan Kardinge in Groningen staat op het spel. De gemeente moet bezuinigen en er zijn grote twijfels of er nog wel geïnvesteerd moet worden in een energievretende baan. Topschaatser Jenning de Boo ondersteunt een petitie tegen de sluiting van Kardinge, waar ook (ex-)schaatsers Suzanne Schulting en Marianne Timmer hun eerste meters maakten.

De toekomst van de schaatsbaan staat dus op het spel. Sporters, het bedrijfsleven en bewoners uit Groningen en Ommelanden zijn nu een petitie begonnen om de schaatsbaan te behouden. Volgens hen komt het voortbestaan van tientallen ijs- en schaatsverenigingen in gevaar als de baan gesloten wordt. Ook zou het indruisen tegen de gezonde levensstijl die de stad propageert. Topschaatser Jenning de Boo deelde de petitie, die inmiddels meer dan 5000 keer is ondertekend, via zijn Instagram.

Jenning de Boo deelde op zijn Instagram de petitie. © Instagram

Ook oud-coach Gerard Kemkers droeg zijn steentje al bij en alle hulp is welkom. "Wij hebben contacten met oud-schaatsers en topschaatsers. Jenning is opgegroeid in Groningen. Zo zijn er vele die het ontstaan van hun carrière te danken hebben aan Kardinge. Denk aan Suzanne Schulting, Marianne Timmer, Chris Huizinga. Noem ze maar op. De ijsbaan is niet alleen van belang voor de breedtesport, maar ook voor de ontwikkeling van talent", sprak Piet Manning van Behoud IJsbaan Kardinge tegenover Schaatsen.nl.

Nederlands kampioenschap

De ijsbaan was meerdere keren het toneel van het Nederlands kampioenschap. De laatste keer was in 2015 toen de NK sprint daar werd gehouden. Dat is al een tijd geleden en het lijkt erop dat de topschaatsers voorlopig niet zullen terugkeren in Groningen. Misschien zelfs nooit meer.

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, waren er volgens het Dagblad van het Noorden twijfels in de Groningse gemeenteraad of er wel geld moet worden besteed aan de ijsbaan. Dat zou voor schaatsers voor problemen zorgen, want doordat het jaarlijks steeds minder vaak vriest, zijn ze juist afhankelijk van schaatsbanen.

Energieneutraal

De baan in Kardinge moet dus energieneutraal worden, maar heel simpel is dat niet. De baan heeft de afgelopen dertig jaar al enorm verduurzaamd. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Zo ligt er een koelinstallatie die al volledig is afgeschreven. Er zit een chemische vloeistof in, die vanaf 2030 wettelijk verboden is. De baan zal dus sowieso moeten verduurzamen.

Als de gemeente geen financiële steun geeft dan is de kans groot dat de ijsbaan zal moeten sluiten. Gemeenteraadsleden en mensen uit de schaatswereld maken zich zorgen over dat scenario. Bart Jonkers, voorzitter van de KNSB-gewesten Groningen en Drenthe, liet eerder weten dat het problemen geeft voor de toekomst.

"Een baan waar je wedstrijden kunt rijden, is van groot belang", vertelde hij tegen het Dagblad van het Noorden. "Thialf is voor grote wedstrijden, maar het gaat ook om de wedstrijden daaronder. Zo komen talenten als Jenning de Boo bovendrijven. Als je ziet hoeveel plezier kinderen hebben bij het schaatsen, dat mag je niet weggooien."

Zorgen om mogelijke sluiting

Jacob van Gelder, vice-voorzitter van ijshockeyclub GIJS, hoopt dat het niet zo ver zal komen: "We hebben 65 jaar gas geleverd en dan zouden ze nu ons ijsbaantje sluiten? Het college moet eens goed nadenken. Als dit bij FC Groningen, het troetelkindje van de gemeente, was gebeurd dan waren de rapen gaar geweest."

Hij gaat er vanuit dat de gemeente luistert naar de roep om hulp: "De soep zal niet zo heet gegeten worden, ze gooien hem echt niet dicht. Er maken duizenden mensen wekelijks gebruik van het ijs. Dat mag je nooit weggooien."