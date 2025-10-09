Femke Kok werd donderdag in het zonnetje gezet door Thialf. De topschaatsster reed daar onlangs een onverwacht baanrecord en mocht om die reden haar naam op de erelijst van alle baanrecordhouders onthullen.

Een baanrecord op zich is al bijzonder. De prestatie van Kok is om twee redenen extra speciaal. De sprintster rijdt normaal gesproken alleen de 500 en 1000 meter, maar schaatsste nu naar een ongeëvenaarde tijd op de 1500. Daarnaast is het seizoen nog niet eens écht begonnen en had er nog niemand aan een baanrecord gedacht.

De eerste professionele wedstrijd staat namelijk pas op 31 oktober op het programma. Op die vrijdag beginnen de NK afstanden. Kok zal dus met een lekker gevoel naar dat toernooi toewerken. Afgelopen weekend deed zij al wel mee aan het NK clubs, waar ze het baanrecord van Antoinette Rijpma-de Jong verbrak: 1.52,69.

Kok voelt zich schuldig

Overigens voelde Kok zich daar een beetje schuldig over, omdat Rijpma-de Jong een teamgenote van haar is bij Team Reggeborgh. "Ze vertelde dat ze het heel knap vond", aldus Kok bij De Telegraaf. "Ik stuurde terug dat ik me bijna een beetje schuldig voelde. Het record overnemen van een teamgenote voelt toch een beetje dubbel.” Daar wilde Rijpma-de Jong echter niets weten. "Ze zei dat records er zijn om verbroken te worden en dat ik heel blij en trots mocht zijn. Dat is natuurlijk superlief.”

Thialf schreef over het record op Instagram: 'Het was voor Femke Kok de eerste keer in twee jaar dat ze weer een 1500 meter reed. Ze verraste niet alleen iedereen in Thialf, maar ook zichzelf. Femke gaf toe dat ze dit resultaat zelf bijna niet kon geloven!'

Veelbesproken onderwerp

Het wekt direct de vraag op of Kok nu ook mee gaat doen aan de 1500 meter op de NK afstanden, of later in het seizoen bij het OKT (olympisch kwalificatietoernooi). Oud-olympiër Naomi van As denkt in ieder geval van wel, zo zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast EN Door: "Dat is natuurlijk de vraag. Als je dit ziet zo’n tijd aan het begin van het seizoen, dan ben je eigenlijk gek als je níet de 1500 meter gaat rijden."

