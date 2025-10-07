Femke Kok pakte zaterdag tot ieders verbazing het baanrecord op de 1500 meter in Thialf af van Antoinette Rijpma-de Jong. De schaatsster onthult nu dat ze haar topprestatie juist aan haar collega te danken heeft. 'Dat heb ik gewoon nagedaan.'

De wereldkampioene op de 500 meter klokte 1.52,69, een tijd die in Heerenveen nog nooit was vertoond. Dat terwijl ze de 1500 vrijwel nooit rijdt. "Eigenlijk was ik zelfs helemaal klaar met die afstand”, zegt de sprintspecialiste tegen De Telegraaf. "De laatste keren dat ik deze afstand had geschaatst, ging het zó slecht. "

Om er maar vanaf te zijn, reed ze de 1500 meter toch nog een keer voordat het seizoen echt van start gaat. De trainingswedstrijd was wat onwennig. "Ik wilde aan de warming-up beginnen, maar toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk helemaal niet wist hoe ik me precies moest voorbereiden", legt ze uit. "Voor de 500 en 1000 meter doe ik best een intensieve warming-up, maar dat leek me nu niet zo verstandig.”

Advies

Gelukkig kon ze bij Reggeborgh-teamgenote Rijpma-de Jong terecht voor advies. "Antoinette vertelde wat zij altijd als warming-up deed, dus dat heb ik maar een beetje nagedaan.” Dat leidde tot het verbazingwekkende record, die ze nota bene van 30-jarige schaatsster afpakte.

Rijpma-de Jong zette in 2022 een tijd neer van 1.52,95. Kok was er totaal niet mee bezig om het record te verbreken. "Ik wist dat het van Antoinette was, maar had verder geen idee. Ik wilde een persoonlijk record rijden, maar verder dan dat had ik niet gekeken."

Schuldgevoel

De 25-jarige kreeg na haar knappe prestatie al snel een berichtje van de voormalig recordhouder. "Ze vertelde dat ze het heel knap vond", aldus Kok. "Ik stuurde terug dat ik me bijna een beetje schuldig voelde. Het record overnemen van een teamgenote voelt toch een beetje dubbel.” Daar wilde Rijpma-de Jong echter niets weten. "Ze zei dat records er zijn om verbroken te worden en dat ik heel blij en trots mocht zijn. Dat is natuurlijk superlief.”