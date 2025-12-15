Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud zetten zondag een uitstekende prestatie weg op de mass start bij de vrouwen. Laatstgenoemde creëerde een goede kans voor Kerkhoff en zij pakte die en won de race. Beide vrouwen zien het ook als een teamprestatie en Groenewoud is blij dat ze haar landgenote aan de zege kon helpen.

Het was een absolute teamprestatie en een mooi één-tweetje op de mass start bij de vrouwen. Groenewoud reed een lange tijd op kop en op een gegeven moment zag Kerkhoff de kans. Ze sprong weg uit de groep en haar landgenote gooide op kop van de groep kanshebbers de deur dicht. Groenewoud blokte de andere schaatssters en dus kon Kerkhoff met hard rijden het gat alleen maar groter maken. Zo groot dat ze de race uiteindelijk wist te winnen. Nog steeds aan kop van de groep kwam Groenewoud als tweede over de streep.

Teamprestatie

Na afloop bevestigt Kerkhoff tegenover de NOS dat de overwinning in Hamar echt als een teamprestatie voelde. "Door de samenwerking met Marijke heb ik wel een gaatje kunnen krijgen. Dan maar doorrijden. Ik had al een aantal keer wat gaatjes dicht gereden, maar je kan slecht achter je zien hoe groot dat gat is. Het gat was uiteindelijk zo groot dat ik wel moest gaan."

Kerkhoff rijdt dit jaar haar eerste World Cup-seizoen en hoopt zich ook te plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Door het behoud van de tickets is ze goed op weg, maar ze durft de reis naar Milaan nog niet te boeken. "Het is hartstikke mooi om in je eerste World Cup-seizoen gelijk een race te winnen. Ik had natuurlijk al een medaille, maar dit is wel een hele mooie race. In een olympisch seizoen is het dan ook wel heel mooi dat ik me er tussen kan rijden."

'Honing op de reet'

Ook Groenewoud is het helemaal eens met Kerkhoff haar uitspraken over de samenwerking. Zij haalt ook veel voldoening uit de tweede plek en het leveren van een grote bijdrage aan de zege van Kerkhoff. "Het is een individueel onderdeel, maar je staat hier wel als team. Vandaag zag dat er heel goed uit. Ik voelde al snel dat de concurrenten in mijn wiel zaten en dat ik graag wilde blijven zitten. Ik zag het moment voor Bente en ik bleef op kop rijden om ze te blokken. Toen was het gat wel snel geslagen. Het was vandaag weer zoals vanouds honing op de reet."

