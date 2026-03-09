Femke Kok beleefde een absoluut superseizoen in de schaatshal. Met gouden medailles op vrijwel elk groot toernooi onderstreepte de Friezin haar status als wereldtopper. Maar naast tal van onderscheidingen leverde het afgelopen seizoen haar ook financieel veel prijzengeld op.

Het was een bomvol seizoen voor Femke Kok. Met én de Olympische Spelen in Italië én de WK sprint op het programma. Daarnaast ook nog de wereldbeker waar de schaatsster uit Nij Beets deelnam aan zowel de 500 meter als de 1000 meter. Bij de meeste wedstrijden behoorde ze tot de winnaars, wat ook terug te zien is in haar resultaten.

Daarmee is het voor Kok nu tijd voor een welverdiende vakantie. En of ze nou dichtbij Friesland wil blijven of de hele wereld rond wil reizen, alles is mogelijk. Al met al verdiende ze dusdanig veel prijzengeld dat een maandenlange trip naar de zon zeker tot de mogelijkheden behoort.

Olympische Spelen

Het grootste en belangrijkste evenement van het jaar waren natuurlijk de Winterspelen in Milaan. Daar nam Kok aan liefst drie afstanden deel. Bij 'haar' 500 meter pakte ze het goud, terwijl het op de 1000 meter zilver werd. Desondanks keert de Nederlandse ploeg maar één bonus uit, voor de 'beste' medaille. Het goud van de atlete van Team Reggeborgh levert haar alleen al 30 duizend euro op.

WK sprint

Als toetje van een toch al glansrijk seizoen pakte de 25-jarige Friezin ook nog eens de titel op de WK sprint. Dat deed ze voor een ware oranje-zee in een uitverkocht Thialf. Zonder échte concurrentie greep ze het goud op een geheel Nederlands podium. Dat leverde haar nog eens ongeveer 11.250 euro op.

Wereldbeker schaatsen

Als echte veelvraat die Kok is, nam ze bij de wereldbeker deel aan zowel de 500 meter als de 1000 meter. Op de kortste afstand behaalde ze louter overwinningen (7 keer), terwijl ze ook op de 1000 meter altijd op het podium eindigde (1x goud, 2x zilver, 2x brons). Daardoor won ze op beide afstanden het wereldbekerklassement. Bovendien nam ze eenmalig deel aan de teamsprint. De totale inkomsten vanuit de wereldbeker bedragen ongeveer 37.800 euro.

Wereldrecord

Als bonus snelde de olympisch kampioene eind 2025 naar het wereldrecord op de 500 meter. In Salt Lake City kwam ze tot 36,09 seconden, waarmee de magische grens van onder de 36 seconden steeds dichterbij komt. Dat wereldrecord leverde haar nog eens ruim 4300 euro op.

Totale prijzengeld Femke Kok

In totaal heeft Kok een prachtig bedrag van ongeveer 83.400 euro aan prijzengeld verdiend. Daarmee is ze één van de absolute grootverdieners op de schaatsbaan. Het bedrag is wel een schatting en gebaseerd op de laatste wisselkoers van dollar naar euro. Aangezien dit het olympische seizoen was, was dit meteen het beste jaar om financieel gezien in topvorm te zijn. Van het bij elkaar geschaatste bedrag kan Kok een behoorlijk fijne vakantie boeken, zodat ze volgend seizoen weer in topvorm is.