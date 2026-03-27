Veel Nederlandse topschaatsers zijn na het olympisch seizoen in het vliegtuig gestapt op weg naar sneeuw of populaire toeristische oorden. Serge Yoro koos voor een plek met een grote persoonlijke betekenis: het land van zijn vader.

De 26-jarige in Amsterdam geboren specialist op de 1000 en 1500 meter is op vakantie in Ivoorkust. In het West-Afrikaanse land stond de wieg van zijn vader. Zijn moeder is Nederlands.

Yoro presteert al jarenlang constant op voornoemde afstanden en eindigt steevast bij de NK afstanden in de top 10. Bij de NK sprint 2022 veroverde hij de bronzen plak en won hij de slotafstand, de tweede 1000 meter.

Nalatenschap

Yoro heeft een reeks foto's van zijn trip op Instagram gezet. Hij moet hebben gedacht dat de beelden genoeg zeggen, want als bijschrift houdt hij het bij het woord 'Heritage', oftewel 'Nalatenschap'. Zus Tara Yoro, een atlete, is ook mee. Ze is een voormalig Nederlands kampioene verspringen.

De volgers van Yoro zijn blij verrast met de bijzondere reis en foto's. " Een reis om nooit te vergeten!", schrijft iemand. " Zo mooi en bijzonder!", laat een ander achter.

Stoppen

In 2024 dacht Yoro eraan te stoppen met profschaatsen. "Topsport is hard, zeker als de resultaten uitblijven", zei hij tegen Schaatsen.nl. Hij nam destijds afscheid van Team Jumbo-Visma.

"Daarom begrijp ik de keuze dat ik de ploeg moest verlaten. Het was de beste optie voor beide partijen. Natuurlijk is het jammer, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet en bij Novus alle zeilen bijzet voor dit seizoen." Hij zit nu nog steeds bij Team Novus.

Vakantie

In februari 2021 sprak hij tegenover De Volkskrant over Ivoorkust. "‘Al sinds mijn geboorte is het daar onrustig. Het is niet veilig genoeg om leuk op vakantie te gaan. Toen het wat beter werd, waren wij al zo druk met sport dat we weinig tijd hadden om de reis te maken."

Wel hadden Serge en Tara in 2019 hun eerste ontmoeting met hun oma. Tara zei: "Dat was heel leuk, maar het was ook moeilijk communiceren. Ons Frans is niet zo goed en zij spreekt voornamelijk een lokale dorpstaal."