Bondscoach Rintje Ritsma leefde in een spreekwoordelijke rollercoaster tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Aan de ene kant behaalde hij grootse successen, maar daarnaast kreeg hij ook bakken met kritiek over zich heen door bepaalde keuzes. Vooral de invulling van de ploegenachtervolging zorgde voor zeer veel commentaar.

Als bondscoach van de onderdelen ploegenachtervolging en de massa start was Rintje Ritsma toch goed voor drie medailles. Zowel Jorrit Bergsma als Marijke Groenewoud pakten goud op de massa start, terwijl de achtervolging bij de vrouwen goed was voor zilver. Na afloop ging het echter vooral over de mislukte ploegenachtervolging bij de mannen, waar Nederland teleurstellend vierde werd.

'Hectisch'

Zijn eerste Spelen als bondscoach waren een hele beleving voor De Beer van Lemmer. "Het was heel hectisch, maar gelukkig met een mooie afsluiting", vertelt Ritsma in gesprek met De Telegraaf. "Ik doel daarmee natuurlijk op de massastart, met twee keer goud."

De rit, en vooral het tactische plan daarachter, van Jorrit Bergsma pakte precies uit zoals de Nederlandse ploeg hoopte. "Zo'n rit was te verwachten", vertelt Ritsma daarover. "Wij reden met twee jongens gericht op de lange afstand dus zaten we in aanvalsmodus. Niemand wilde met Stolz aankomen en niemand wilde een gat dichtrijden. Dus dit was precies de race die we van tevoren voorspeld hadden."

Ploegenachtervolging

Desondanks gaat het nog steeds over de selectie van Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging, ten koste van Tim Prins, en het feit dat Bosker na de kwalificaties helemaal niet meer ingezet werd. Daardoor had de bondscoach het idee onder een vergrootglas te liggen. "Dat maakte het natuurlijk hectisch, maar ik ben een makkelijk vangnet rond iedereen. Alles was gericht op mij, dus voor de rest was het heel rustig."

"Die kritiek was niet altijd even prettig", vervolgt de viervoudig olympisch medaillewinnaar. "Maar goed, je hoeft niet gestudeerd te hebben om dat te constateren. Ik probeer mijn werk goed te doen. Ik mag geen fouten maken in de opstellingen en mensen die ik aanwijs. Dat het allemaal goed uitpakt, is het enige dat belangrijk is."

Kritiek

Als bondscoach van de Nederlandse schaatsploeg is Ritsma het eerste mikpunt van alle kritiek. "Ik ben bondscoach, dus het is makkelijk om alles op mij af te schuiven, maar het is wat het is", licht hij cynisch toe. "Ik hoef verder niks over die kritiek in te vullen. Dat mogen mensen zelf weten. Het blijft een lastige functie, dus ik ga mezelf niet verdedigen."

Op de vraag of hij achteraf dingen anders had gedaan, reageert de bondscoach stellig. "Nee, ik heb mijn werk en taken uitgevoerd zoals van me verwacht werd. Door geen politieke beslissingen te nemen en de beste rijders op te stellen."

Toekomst

Over de toekomst van Ritsma als bondscoach is nog niks bekend. "Daar ga ik voorlopig niet over nadenken. Het seizoen is nog gaande, daar gaan we de gesprekken nog over voeren. Daar gaan we nog over nadenken", zo besluit Ritsma.