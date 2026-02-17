De commentaren buitelden over elkaar heen na de mislukte missie van de ploegenachtervolging mannen op de Winterspelen. Chris Huizinga, Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en reserve Marcel Bosker zagen hun droom van een bronzen medaille in rook opgaan in Milaan. Onder anderen Erben Wennemars en Mark Tuitert gaven het team en bondscoach Rintje Ritsma ervan langs. 'Gebeten hond' Ritsma zelf sneerde een paar uur later terug naar de analisten.

Na de huldiging van de zilveren vrouwen schoof Ritsma aan bij de NOS tijdens Studio Olimpico en haalde hij uit naar ex-topschaatsers Wennemars en Tuitert. "Wat Erben en Mark schetsen, zo is de praktijk echt niet. Het is echt een totaal waanbeeld wat we hebben. De hoeveelheid trainingen, communicatie, het is altijd hetzelfde riedeltje. Het is er allemaal niet, er is gewoon communicatie en er is nog nooit zo goed overleg geweest. Iedereen weet heel goed waar-ie aan toe is. Misschien zou het handig zijn als ze (Wennemars en Tuitert, red.) vaker komen kijken bij een training", zei Ritsma.

De kritiek is vaak niet mals als het over de ploegenachtervolging gaat, zeker bij de mannen niet. "Het is altijd, nu ook al vanaf het OKT, al gedoe. Er is altijd wat met de ploegenachtervolging. Mensen vinden er wat van en dat is ook goed, dat iedereen zo meeleeft. Dat we zoveel bondscoaches hebben, is ook heel fijn", vervolgde hij. "Dat is herkenbaar van het voetbal. Als je stopt met het lezen van de stront, dan helpt dat wel. Een gedeelte krijg je mee, maar iedereen kan ervan uitgaan dat we ons best doen."

'Er is nooit acceptatie'

Bij de mannen gaat het al jaren over de ploegenachtervolging. Eigenlijk al vanaf 2006 in Turijn. De kritiek voet vaak de boventoon en is het elke keer hetzelfde riedeltje, ziet Ritsma. "Er is nooit acceptatie zoals het is. Waarom worden deze gesprekken elke keer weer gevoerd? Het is zoals het is. Individueel zijn we niet geweldig, dat is een feit. We missen snelheid, want dit zijn jongens die het van het duurvermogen moeten hebben."

Kjeld Nuis? 'Dat is uitgesloten'

Op de optie dat een 1500 meterspecialist eens meedoet bij de 'tp', reageert Ritsma veelzeggend. "De 1500 meter is vlak na de team pursuit, er is niemand beschikbaar. Helemaal niemand wil het. Joep Wennemars heeft het in het verleden eens geprobeerd en meteen ervaren dat het echt niet zo makkelijk was." Kjeld Nuis heeft ook weleens gezegd dat hij mee wil rijden, maar ook daar is Ritsma duidelijk over. "Dat is uitgesloten, dat gaat echt niet."