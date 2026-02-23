Om schaatsbondscoach Rintje Ritsma was tijdens de Winterspelen flink wat te doen door de mislukte ploegenachtervolging bij de mannen. Bij de vrouwen ging het een stuk beter, want Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud pakten het zilver. Beune werd maandag in Vandaag Inside gevraagd naar haar mening over Ritsma, maar dat liep anders dan ze waarschijnlijk gedacht had.

Beune schoof samen met Kjeld Nuis aan bij het programma van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp en dus ging het uiteraard veel over de Winterspelen. Gast Valentijn Driessen sneed een pikant onderwerp aan toen hij erover begon dat bondscoach Ritsma er naar zijn mening 'helemaal niets van bakte'. Derksen doet er nog en schepje bovenop: "Hij heeft geen uitstraling, het is geen jongen die stimuleert."

'Dodelijke opmerking' over Ritsma

De topschaatsster kreeg vervolgens de lastige vraag hoe zij vond dat de bondscoach het deed. "Ik denk dat Rintje zijn best doet qua wat hij kan", begon Beune aan haar antwoord, maar meer kon ze niet zeggen voordat Van der Gijp haar onderbrak. Hij had namelijk genoeg gehoord.

"Oh, dus het is niks", bracht hij schaterend van het lachen uit. "We weten genoeg. Hij doet enorm zijn best, maar voor de rest kan hij er he-le-maal niks van." Terwijl het hele publiek ook in lachen uitbarstte, deed ook Derksen nog een duit in het zakje: "Dit was een dodelijke opmerking."

'Als ik moe ben, zeg ik ook de domste dingen'

Beune, die aan het begin van de uitzending vertelde zich door de vermoeidheid wat 'gaar' te voelen, werd vervolgens gerustgesteld door Derksen: "Als ik moe ben, zeg ik ook de domste dingen."

Presentator Genee geeft Beune vervolgens nog de kans om het goed te maken, maar zij ziet het onmogelijke van haar taak in door al het gelach in de zaal en besluit die mogelijkheid maar te laten liggen.

Zilveren medaille

Voor Beune was de zilveren medaille op de ploegenachtervolging onder Ritsma een flinke opsteker op een verder vrij teleurstellend toernooi. Ze plaatste zich op voorhand al niet voor de 1500 meter en eindigde op de 3000 meter als vierde. Op die twee afstanden is ze de regerend wereldkampioene.

Twee keer goud voor Ritsma

Ritsma sloot het toernooi na de moeizame ploegenachtervolging overigens wel positief af, want op de mass start, het andere onderdeel waarvoor hij verantwoordelijk is, pakte Nederland twee keer goud. Jorrit Bergsma was de beste bij de mannen door al heel vroeg weg te rijden en Groenewoud won bij de vrouwen in de massaspurt. Opvallend was wel dat Jillert Anema tijdens de wedstrijd in het coachvak stond en Ritsma niet.