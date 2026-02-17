De keuze van bondscoach Rintje Ritsma om Marcel Bosker niet te gebruiken in de halve finale en troostfinale van de ploegenachtervolging zorgde voor veel ophef. Schaatsicoon Marianne Timmer velt haar oordeel over de soap.

Bosker kreeg van Ritsma een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, maar de bondscoach gebruikte de schaatser dinsdag niet. Hij koos in plaats daarvan voor Stijn van de Bunt, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga. Dat leidde tot ophef en boosheid bij Bosker. Die de schaatshal zichtbaar ontevreden verliet.

'Belangrijke factor'

Timmer vindt de keuze van Ritsma om Bosker niet op te stellen niet heel gek. Alleen de communicatie had wel beter gekund, zodat de schaatser van Team Reggeborgh zich meer onderdeel van het team had gevoeld. "Ook al ben je niet opgesteld, je bent wel een belangrijke factor", zegt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Bosker was in de kwalificatie nog wel onderdeel van de trein. "Je hebt ook gewoon vier mensen nodig", vervolgt de drievoudig olympisch kampioenen. "En natuurlijk wil iedereen rijden. Maar ja, de bondscoach beslist."

'Dit was geen eenheid'

Na die beslissing had Bosker zijn team moeten blijven steunen in Milaan, maar hij verliet meteen de schaatshal. "Dat was wel opvallend", aldus Timmer. "Het is niet nice om te zien, nee." Uiteindelijk kwam de 29-jarige wel weer terug naar de ijsbaan en stond hij samen met zijn ploeggenoten de pers te woord. "Toen herstelde hij zich wel in de emotie", zegt Timmer. "Maar dit was geen eenheid."

Timmer maakt daarin ook de vergelijking met het shorttrackteam, waar de Nederlandse ploeg van bondscoach Niels Kerstholt al hun successen samen viert. Binnen de ploeg van Ritsma klonk echter al onvrede over de communicatie. Zo hoorde Van de Bunt via de media dat de coach zijn beslissing over de opstelling nog niet had genomen.

Veel druk vanwege aanwijsplek

"Dan is het dus niet helemaal lekker met elkaar afgestemd. De verwachtingen waren dan anders geschept." Dat heeft ook te maken met de aanwijsplek van Bosker voor dit onderdeel. "Er staat zo veel druk op. Je hebt natuurlijk Tim Prins thuis zitten." Die viel buiten de veilige plekken op de matrix door de keuze van Ritsma voor Bosker.

Toch vindt Timmer ook dat het Ritsma siert dat hij niet om die reden Bosker toch heeft laten rijden, maar echt voor de sterkste opstelling koos. "Daar is ook wel wat voor te zeggen. Dat hij wel gaat kijken puur naar de schaatssport."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.