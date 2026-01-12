De schaatsselectie voor de Olympische Winterspelen houdt nog altijd de gemoederen flink bezig. Bondscoach Rintje Ritsma kreeg de afgelopen tijd veel kritiek en beet tijdens de EK afstanden keihard van zich af richting de journalisten. Ritsma kan op weinig bijval van twee olympisch kampioenen rekenen.

Ritsma moet tijdens de Winterspelen ervoor zorgen dat Nederland met een zo goed mogelijk team aan de start staat op de ploegenachtervolging. Hij wilde dan ook graag Marcel Bosker toevoegen aan zijn team en daar ging de selectiecommissie van de KNSB in mee. Het betekende vervelend nieuws voor Tim Prins, want hij werd het kind van de rekening en mist de Spelen. Dat besluit maakte de afgelopen tijd heel veel los en leverde Ritsma zelfs doodsbedreigingen op.

De bondscoach was afgelopen weekend aanwezig bij de EK afstanden en hoewel dat de laatste kans was om Bosker, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga samen een wedstrijd te laten rijden, deed het trio niet mee in Polen. Ritsma werd bij de NOS om uitleg gevraagd en haalde toen fel uit naar de journalistiek. Hij noemde de berichtgeving rond de ploegenachtervolging 'riooljournalistiek'.

'Waarom schaatsen zij daar niet?'

Olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog bespreken het interview van Ritsma in hun wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl. "Ik kan me wel voorstellen dat hij er moe van wordt dat het daarover gaat, maar ik begrijp ook dat het zo werkt", begint Van As. "Er wordt maar over doorgegaan en hij neemt heel erg zijn schaatsers in bescherming."

Toch vond Van As het wel terecht dat het onderwerp bij Ritsma werd aangesneden. "De vraag was natuurlijk: waarom schaatsen zij daar niet? Ze hebben volgens mij nog maar één wedstrijd." "Nee, ze hebben nu geen wedstrijd meer tot aan de Spelen", vult haar kompaan direct aan.

'Dat is tegenstrijdig'

Dat maakt de uitspraken van Ritsma volgens Van As nog vreemder: "Maar hij zegt zelf, en dat is het gekke, dat er nog wel wedstrijden zijn. Dit was de kans om te laten zien van: we hebben wel een goede trein."

Van As denkt dat het goed was geweest voor Van de Bunt, die eerder nog niet meereed: "Hij gaat ook gewoon voor het eerst mee schaatsen in deze trein, want zijn eerste wedstrijd wordt nu dus de Olympische Spelen. Rintje Ritsma zegt zelf in het interview dat hij Van de Bunt niet meteen voor de leeuwen wilde gooien. Dan denk ik: ja hallo, straks staat hij in Milaan. Dat is pas waar het echt moet gebeuren dus dat is een beetje tegenstrijdig."

'Extra pijnlijk' voor Tim Prins

Zelf had Van As het wel geweten, al beseft ze zich ook dat de individuele belangen altijd voor gaan in het schaatsen: "Als ik bondscoach was geweest, was ik daar gaan schaatsen. Alleen dan krijg je natuurlijk dat discussiepunt van: past het in het schema van de individuele trainingsprogramma's? Ja, dat is natuurlijk lastig aan het verhaal."

Hoog ziet daarin ook een verschil met hoe andere landen het aanpakken: "In het buitenland nemen ze dit onderdeel super serieus. En in Nederland wordt het gewoon niet heel serieus genomen. In die zin is het natuurlijk dan wel weer extra pijnlijk voor Tim Prins, die natuurlijk thuisblijft."

