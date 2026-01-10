Schaatsicoon Rintje Ritsma deed vrijdag bij de EK afstanden een harde aanval op de media. Hij vindt dat er veel onzin worden verkondigd over de mannenploeg op de team pursuit. Ritsma gebruikte daarbij onder meer het woord 'riooljournalistiek'. Een dag later komt hij deels terug op zijn uitspraken.

Al tijdenlang is het probleem met de ploegenachtervolging dat de ploeg bestaat uit schaatsers die onder contract staan bij verschillende teams. Dat maakt het lastig om vaak gezamenlijk te trainen. Ook wordt individueel succes soms belangrijker gevonden dan het collectief.

Negatieve spiraal

Tegen het Algemeen Dagblad geeft Ritsma een verklaring voor zijn irritatie over de manier waarop over de team pursuit (TP) wordt gesproken. "Stekelig?", zegt Ritsma. "We zitten in een negatieve spiraal als het gaat om de ploegenachtervolging. Als we twintig minuten trainen dan is de reactie: waarom trainen ze maar twintig minuten?"

Ritsma mist begrip voor de complexe situatie in Nederland, waarin commerciële teams elkaars concurrenten zijn en samenwerken dus niet zo vanzelfsprekend is. "Iedereen gaat elkaar ook napraten", vindt Ritsma. "We kunnen het voor de buitenwereld niet meer goed doen. Maar je kunt door blijven emmeren tot aan de Spelen. Maar daar gaan we die jongens en het schaatsen in zijn algemeen niet mee helpen."

Emmeren

Wat de voormalig wereldkampioen allround betreft is het vanaf nu gedaan met het 'emmeren'. Hij zegt: "De situatie is nu zoals hij is. De ploeg is bekend. Die jongens zijn goed. Zij kunnen echt iets moois neerzetten in Milaan. Ik was de kritiek al langer zat. Nu creëer ik rust."

Tim Prins

Ook wil hij nog wel kort ingaan op de situatie rond Tim Prins. De sprinter dacht zich te hebben geplaatst voor de Olympische Winterspelen, maar omdat de selectiecommissie Marcel Bosker wilde meenemen voor de team pursuit, moet Prins toch thuisblijven, gezien er maar negen mannen mogen afreizen naar Milaan en Prins de nummer 9 was.

"Tim wist dat hij een risico liep als nummer drie op de 1500 meter", zegt Ritsma. "Het is heel goed voor een topsporter om teleurgesteld te zijn, maar dat had wel anders gekund. Tim wist dat dit kon gebeuren. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan."

TP

Vrijdag liet de bondscoach weten dat hij de ploeg die op de Olympische Spelen de TP rijdt (Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt) op zijn voorspraak niet in actie komt bij de EK afstanden van dit weekend.

"Vind je dat die drie hier hadden moeten rijden?", vroeg Ritsma aan een verslaggever van de NOS. "Als jullie ze niet zo afbranden, had dat wel gekund. Als we niet trainen en alleen wedstrijden rijden, is het niet goed. En nu trainen we en rijden we geen wedstrijden en ligt het daar weer aan. Die jongens kunnen het in principe al niet goed doen. We moeten die jongens ook beschermen en zijn een beetje klaar met die riooljournalistiek. Het is alleen maar TP afbranden en dat is niet terecht", verwees Ritsma naar de Engelse naam team pursuit.

