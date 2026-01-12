Bondscoach Rintje Ritsma mag dan met zijn hele hebben en houwen de ploegenachtervolging bij de mannen en zijn keuzes daarin beschermen, maar wie beschermt Ritsma zelf? Die vraag werpt schaatsicoon Marianne Timmer op nadat rond de EK afstanden de bondscoach weer de kolen uit het vuur moest halen en opzien baarde met zijn interview.

Timmer zag het spraakmakende interview van Ritsma ook, die zei dat er aan 'riooljournalistiek' wordt gedaan in Nederland als het over de ploegenachtervolging gaat. "Het was een pijnlijk interview, hij was zwaar geëmotioneerd", zegt Timmer in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Hij kwam ook wat bozig over en hij heeft het ook allemaal gezegd, maar wat ik wel interessant vind: hoe sterk is zijn achterban? Wie houdt hem uit de wind?"

'Hij moet ook beschermd worden'

Ritsma is, sinds het OKT en de daaropvolgende aanwijsplek voor Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging ten koste van Tim Prins, vooral bezig met zich te verdedigen en verantwoorden. "Ook Rintje moet zich focussen op het op het doen en laten met die team pursuit: het sportieve". Maar wat Nederland ziet is een geëmotioneerde man die zich in allerlei bochten en bewoordingen wringt om de ploegenachtervolging positief te houden. "Hij moet ook beschermd worden", vindt Timmer.

'Dan is het gedoemd te mislukken'

Het schaatsicoon, die naast haar drie olympische medailles ook nog coachervaring heeft, is benieuwd naar de mensen die in de selectiecommissie zitten. "Hoe sterk is dat en wat nu? Het wordt zo nóg meer beladen en dat druppelt weer door naar het team en de rijders. Daar maak ik me wel zorgen over. Als bondscoach heb je een goede back-up nodig. Ik ben benieuwd hoe sterk ze achter hem staan om hem te ondersteunen in dit. Als dat niet zo is, dan is dit gedoemd te mislukken."

Rust is van levensbelang

Het recept is volgens Timmer om de rust weer terug te laten keren bij de mannen. Op de Spelen moeten Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt het nu eenmaal gaan doen namens TeamNL. En Ritsma moet dat drietal zien te vormen tot een gouden trio. "Hij moet zich focussen op de op de resultaten en daar moet nu de positieve energie naartoe". Maar, geeft Timmer toe, het is en blijft een lastige situatie. De mannen die de ploegenachtervolging moeten rijden zitten bij verschillende teams met diverse schema's.

'Hoe dan?!'

Timmer ziet zelf ook geen pasklare oplossing. "Hoe? Hoe dan?! Dat is dus het individuele is gewoon eigenlijk makkelijker om voor te kiezen dan al die hele teamprocessen. Maar goed, binnen de mogelijkheden van dat zullen ze straks richting de Spelen meer met elkaar moeten gaan optrekken."

