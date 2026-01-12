Topschaatser Tim Prins was op de EK afstanden zonder meer de meest besproken deelnemer. De specialist op de korte afstanden greep een dikke week eerder op dramatische wijze naast een olympisch ticket en er was dan ook alle begrip voor de wat terneergeslagen indruk die hij maakte.

“Hij heeft het EK wel geschaatst, maar er straalde weinig plezier vanaf”, stelt ex-tophockeyster en schaatsliefhebber Ellen Hoog over Prins. “Dat was wel een beetje sneu om te zien. Hij pakte zilver op de 1000 meter en brons op de 1500.”

Olympische Spelen

Prins kreeg anderhalve week geleden te horen dat de Olympische Spelen aan zijn neus voorbij zouden gaan, omdat Marcel Bosker en de ploegenachtervolging de voorkeur kregen. Een besluit dat op veel weerstand stuitte en voor ongeloof zorgde bij Prins, die dat niet onder stoelen of banken stak.

Terwijl de beslissing nog nadreunde, meldde Prins zich in Polen voor de EK afstanden. “Hij had ook oud & nieuw gevierd en zich niet helemaal aan het normale topsportschema gehouden", vertelt Hoog. "Slechte nachten natuurlijk doordat hij liep te malen. En ook zijn voedingsschema had hij een beetje laten vieren. Heel begrijpelijk neem ik aan.”

Naomi van As, oud-ploeggenote van Hoog in Oranje, is het daar helemaal mee eens: “Ik kan het me voorstellen, het is zo’n emotionele rollercoaster. Ik denk dat het voor hem heel moeilijk is om die knop om te zetten met al die emotie. Hij zei dat hij ook weinig geschaatst had, ik geloof maar twee keer in aanloop naar het EK.”

Teamsprint

Prins werd ook verwacht op de Teamsprint, maar meldde zich uiteindelijk af voor dat onderdeel. Het gebrek aan energie was hem even te veel geworden. Met vervanger Kayo Vos reed Nederland overigens nog naar het zilver op het niet-olympische onderdeel.

Hoog bewondert Prins: “Het is nog knap dat hij zilver en brons pakt.” Van As: “Zeker. Er waren ook nog wel wat goede buitenlands schaatser die meededen. Ik kan me voorstellen dat zijn energieniveau en de echte drive van binnenin er niet was. Het was een slappe dweil, dat zei hij zelf.” Hoog: “Hij ging ook bijna out. Hij moest meteen na de race naar het podium, daarna ging hij bijna out.”

'Kijk eens wat jullie thuis laten'

Van As: “Zou hij dat gevoel hebben dat hij nu echt moest laten zien dat hij wel thuishoort op de Spelen?” Hoog: “Nee, ik kan me voorstellen dat je het hebt, maar ik denk dat hij nog in die teleurstelling zit. En het wordt niet meer omgedraaid.” Van As: “Ik zou dat denk ik wel hebben. Zo van: kijk eens wat jullie thuis laten.” De twee zijn het er helemaal over eens dat het knap is dat Prins er gewoon stond.

