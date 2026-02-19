Het had hét moment voor Joep Wennemars moeten worden om af te rekenen met alle tegenslagen op zijn eerste Winterspelen. Op de 1500 meter zag het er goed uit voor de 23-jarige schaatser, maar uiteindelijk greep hij toch nét naast het podium. Op de tribune leefde zijn broer Niels fanatiek met hem mee en richtte na afloop enkele prachtige woorden tot hem.

Die steun kwam niet vanzelf. Niels boekte eerder deze week nog hals over kop een retourtje Milaan om zijn broer bij te staan. Dat kostte hem ruim 600 euro, zo liet hij via Snapchat zien. "Mag hopen dat hij podium rijdt", schreef hij toen nog hoopvol bij zijn bevestigde ticket.

Wederom pijnlijke middag voor Joep Wennemars

Op de tribune was Niels zichtbaar gespannen toen zijn broer aan zijn rit begon. In beelden die hij deelde in zijn Instagram Story, moedigde hij Joep fanatiek aan, die met een olympisch record uitstekende zaken deed. "Goed, heel goed. Let’s go!", klonk het vol enthousiasme terwijl Wennemars over de streep kwam. Heel even leek het zelfs uit te monden in iets bijzonders. In zijn story verscheen de tekst 'Van een olympisch record', maar de volgende slide bracht de harde realiteit: 'Naar een vierde plek'.

De ontlading sloeg om in pure frustratie toen duidelijk werd dat Joep opnieuw naast de medailles was geëindigd. Op de beelden is te zien hoe hij vloekend reageert op de uitslag, waarmee zijn olympische droom voorlopig weer in de ijskast moest worden gezet. Eerder werd hij op de 1000 meter al gehinderd door zijn Chinese tegenstander bij een kruising. Joep kwam bijna ten val en zag zijn medaillekansen daar in rook opgaan.

'De Spelen zijn nog niet klaar met Joep Wennemars'

Nadat de eerste emoties waren gezakt, nam Niels het woord. "Jongens, ons Joep is vierde geworden", begon hij in een video op social media tegenover zijn volgers op Instagram. "De meest ondankbare plek die je kan krijgen. Maar hij heeft alles gegeven, dat weet ik zeker."

Volgens Niels is het onwijs knap hoe Joep na alle tegenslagen zich zo heeft kunnen laten zien. "Hij heeft heel veel moeten slikken de afgelopen twee weken. Ik ben ongelofelijk trots op hem." Naast zijn liefdevolle woorden, kijkt hij ook met vertrouwen vooruit. "De Spelen zijn nog niet klaar met Joep Wennemars. Tot over vier jaar!" Een duidelijke boodschap dat de olympische droom van zijn broer nog niet ten einde is.

i Niels Wennemars kon zijn ogen niet geloven nadat zijn broer Joep wederom naast het eremetaal greep. ©Instagram

Joep Wennemars is trots ondanks mislopen van medaille

Zelf was Joep na afloop zichtbaar aangeslagen. In de mixed zone probeerde hij onder woorden te brengen wat er door hem heen ging, maar de teleurstelling zat diep. "Ik kan het niet zo goed geloven. Echt een kutfilm", zei hij eerlijk. "Het zit allemaal niet mee." De frustratie zat hem niet alleen in het mislopen van een medaille, maar juist in het gevoel dat hij misschien wel zijn beste 1500 meter ooit had gereden. "Ik reed een olympisch record. In een solorit. De beste 1500 meter uit mijn carrière, denk ik. Dus ja, goed gereden, dat staat vast."

Toch bleef de harde realiteit overeind. "Het enige wat telt op dit moment is een medaille. Het maakt geen f*ck uit welke kleur het is, die had er gewoon ingezeten." Wennemars sprak van de moeilijkste weken van zijn leven, maar probeerde ondanks alles vooruit te kijken. "Ik ben het meest trots op de veerkracht die ik heb laten zien. Er komt een dag dat het gewoon keihard gaat lonen. En niet één of twee keer. Dat gaat gebeuren."