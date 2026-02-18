Niels Wennemars stond lang in de schaduw van zijn vader Erben. Vervolgens ontpopte ook broer Joep zich tot wereldtopper in het schaatsen. Zelf timmert de jongste Wennemars-telg hard aan de weg als influencer. Ondanks de grote verschillen in levensstijl is de band met zijn broer voor altijd onvoorwaardelijk sterk.

Met 117 duizend volgers op Instagram is Niels Wennemars inmiddels een bekende influencer. Met filmpjes en content gefocust op sporten, volgt hij de verrichtingen van zijn broer Joep op de voet. Afgelopen week ging hij viraal door zijn gefilmde reactie toen broer Joep door de Chinees Lian Ziwen werd gehinderd.

Carnaval

Na de meestbesproken race op de gehele Olympische Spelen keerde de 22-jarige Niels weer terug naar Nederland. Reden was bekend: hij ging even snel carnaval vieren. "Maar ik ben er donderdag weer bij, wat er ook gebeurt", aldus Niels in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Sterke band

De band tussen de twee broers is, ondanks hun totaal verschillende levens, enorm sterk. "Ik kan mijn broertje altijd blind vertrouwen. Hij is echt een onderdeel van mijn succes", liet de één jaar oudere Joep (23) eerder al optekenen. "Hij is er altijd voor mij. Dat is heel waardevol."

Ook Niels vindt de band die de broers hebben heel bjzonder. "Joep is voor mij de definitie van een grote broer", zo licht de jongste Wennemars toe. "We hebben echt ons eigen leven. Na die mislukte race, belt hij eerst met mijn ouders, dan met zijn ploegbaas Sven Kramer en dan kom ik. Maar er is veel liefde tussen ons."

Ander leven

De twee broers bewandelen een totaal ander pad in het leven en zijn dan ook grote tegenpolen van elkaar. "Joep gaat altijd rechtdoor, terwijl ik van links naar rechts zwalk", aldus Niels. "Net als mijn vader was Joep heel overtuigd om topsporter te worden. Ik had dat niet en wist heel lang niet wat ik wilde. Ik zou echt geen topsporter kunnen zijn. Mijn ouders hebben daar nooit druk op gelegd hoor, maar makkelijk was het niet.’’

Het filmpje rondom de dramatisch verlopen race van Joep betekende dé grote doorbraak voor Niels. "Je koopt er niks voor, maar het was mooi om te zien dat er zo veel mensen meeleefden met Joep. Het is een soort troostprijs", vertelt de influencer daarover. "Een medaille zou het verhaal nog mooier maken. Maar onze band zal er niet door veranderen. Onze liefde is onvoorwaardelijk", zo besluit Niels.

1500 meter

Donderdagmiddag staat de laatste individuele afstand voor de mannen op het programma bij het langebaanschaatsen. Voor Joep is het de laatste kans om deze Olympische Spelen tóch nog goed af te kunnen sluiten. Bovendien is de 1500 meter zijn favoriete afstand. Aan de support zal het in ieder geval niet liggen, daar broertje Niels samen met hun ouders aanwezig is.