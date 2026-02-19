Voor Joep Wennemars was de missie duidelijk na zijn verpeste 1000 meter: met een medaille zijn geplaagde Winterspelen eindigen. De 1500 meter moest in Milaan het slotstuk worden van zijn olympische revanche. Maar opnieuw bleef hij met lege handen achter met een bittere vierde plek.

"Ik kan het niet zo goed geloven. Echt een kutfilm", zei Wennemars na afloop zichtbaar aangeslagen in de mixed zone. "Het zit allemaal niet mee." De frustratie zat hem niet alleen in het opnieuw mislopen van een medaille. Wederom had hij niets aan zijn tegenstander in zijn rit, met in dit geval de Italiaan Daniele Di Stefano. "Ik reed een olympisch record. In een solorit. Ik denk de beste 1500 meter uit mijn carrière. De snelste tijd ooit op een laaglandbaan voor mij. Dus ja, goed gereden, dat staat vast."

Dat hij in een solorit reed, zonder directe tegenstander om zich aan op te trekken, speelde volgens hem ook mee. "Het scheelt gewoon", zei hij eerlijk. "Maar dat heeft te maken met het wereldbekerklassement. Dat wist ik van tevoren ook. Het was gewoon een hele moeilijke opgave."

Joep Wennemars valt weer buiten de medailles

"Maar het is wel ongelooflijk hoe het weer gaat", vervolgde Wennemars. Na zijn rit moest hij toekijken hoe eerst Kjeld Nuis onder zijn tijd dook en vervolgens Ning Zhongyan met een sensationele 1:41.98 de leiding overnam. Toen wist Wennemars dat het podium wankelde, maar nog niet verloren was.

De laatste hoop lag bij de slotrit van Jordan Stolz. "Ik wist dat als de rit van Nuis en Ning zou overleven, dan is alles mogelijk", legde hij uit. "Meestal laat Ning zich wel kapotrijden door Kjeld. Dus ik hoopte daar een beetje op. Maar die heeft ook al te vaak verloren van Kjeld. Dus ik dacht: vandaag gaat het niet gebeuren. Petje af daarvoor."

'Moeilijkste weken van mijn leven'

Toen Nuis er net onder dook, voelde hij de bui al hangen. "Dan weet ik eigenlijk dat het gedaan is. Want Stolz gaat dat natuurlijk altijd halen." Even leek zelfs dat nog mis te gaan toen Stolz voorzichtig opende. "En dan gebeurt zelfs dat bijna niet. Dan denk ik: ga dan gewoon godverdomme helemaal op een hoop", doelde hij op het instorten van de Amerikaan, die uiteindelijk toch als tweede eindigde. "Maar de jongens hebben het allemaal goed gedaan"

De teleurstelling zat vooral in het grotere plaatje van deze Spelen. "Ik heb de twee moeilijkste weken van mijn leven gehad", gaf hij eerlijk toe. "Er was eigenlijk maar één antwoord dat ik kon laten zien: een goede 1500 meter rijden. Dat is gewoon gelukt. En daar ben ik blij mee."

'Er komt een dag dat het gewoon keihard gaat lonen'

Toch bleef de harde realiteit staan. "Het enige wat telt op dit moment is een medaille", zei hij resoluut. "Het maakt geen f*ck meer uit welke kleur het is. Die had er gewoon ingezeten." Volgens Wennemars zat er weinig meer in dan wat hij had laten zien. "Ik verbijt mezelf niet zo heel veel. Maar het is wel gewoon moeilijk."

Ondanks alles probeerde hij vooruit te kijken. "Ik denk dat ik het meest trots ben op de veerkracht die ik heb laten zien", sprak hij vastberaden. "Over de tijd zit er altijd progressie in bij mij. Ik maak genoeg mee. Er komt een dag dat het gewoon keihard gaat lonen. En niet één of twee keer. Dat gaat gewoon gebeuren."