De bronzen medaille van Jorrit Bergsma op de 10.000 meter zorgde in heel Nederland voor vreugde. Maar zijn coach Jillert Anema was bijzonder kritisch na de race. Niet op de 40-jarige schaatser, maar hij wilde wel wat andere dingen aan de kaak stellen. Zelfs verslaggever Bert Maalderink schrok ervan en greep in.

Bij de NOS werd de coach van Team Albert Heijn-Zaanlander gevraagd naar de 'ongelooflijke' medaille van Bergsma. "Nou ongelooflijk is het niet, dat zijn andere dingen die hier gebeuren", zei Anema daarover. "Dit is gewoon wat hij kan."

Maar het is toch wel bijzonder? "Ja het is wel bijzonder. Dat is het wel", vindt de 70-jarige coach. "Maar je weet het gewoon aan het begin van het seizoen, die motivatie die hij had. Het hele dorp erachter, die dingen die we op ons hoofd hebben", doelt hij op de 'matties'. "Dat telt mee."

Ploegenachtervolging

"En ik wist wel dat dat lijf het nog kon. Hij weet gewoon dat we hier goed kunnen zijn en hij doet het", is zijn conclusie. Anema gelooft ook dat Bergsma nog hoge ogen kan gooien op de massastart en ploegenachtervolging. Maar op dat laatste onderdeel is bondscoach Rintje Ritsma nog onduidelijk over de opstelling.

'Bekijk het maar'

Daar vindt Anema ook het zijn van. "Jorrit op twee is gewoon een hele goede combinatie, maar ze moeten het zelf maar weten", is hij stellig. "Er spelen allemaal diplomatieke dingen mee. Zoek het uit met z'n allen. Je stelt gewoon de sterkste combinatie op, en daar zit Bergsma in, of je doet het niet. Bekijk het maar gewoon."

'Dat is een aanfluiting'

Op de mass start heeft hij ook nog wat aan te merken. "In Nederland hebben we geen mensen achter de microfoons die er verstand van hebben. Die mensen die commentaar geven, dat is ronduit een aanfluiting." Dan grijpt Maalderink in. "Kunnen we niet gewoon blij zijn met deze bronzen medaille?", lacht hij. "Niet zo'n hele tirade weer."

Daar kan Anema ook wel om lachen. "Jij krijgt altijd commentaar dat je een azijnfles bent en nou krijg ik het en ben jij helemaal vrolijk", zegt hij schaterend. "Dat is de omgekeerde wereld, Jillert", zegt Maalderink.