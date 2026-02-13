Jorrit Bergsma zorgde vrijdag voor een sensatie door op 40-jarige leeftijd een bronzen medaille te pakken tijdens de 10.000 meter bij de Olympische Winterspelen. Schaatsicoon Marianne Timmer was diep onder de indruk van de prestatie van de veteraan.

"Heel goed gereden, beter dan dit wordt het niet", reageert Timmer tegen Sportnieuws.nl na de bronzen medaille van Bergsma. "Een superrit en hij was heel dicht bij zilver. Maar hij zal meer dan tevreden en blij met een medaille zijn. Veertig jaar, een gearriveerde sporter, hij heeft al duizenden keren die afstanden gereden en zich elke keer maar weer mentaal opgeladen, echt geweldig gedaan."

Bergsma bouwde zijn race perfect op, want hij reed lange tijd achter tegenstander Davide Ghiotto, maar met zijn versnelling in de slotfase pakte hij uiteindelijk toch nog een bronzen medaille. "Hij heeft moeten sprinten tot het eind, met beide armen los. Dan moet je afwachten en dan heb je een derde plek. Dit is voor hem met een gouden randje", stelt de drievoudig olympisch kampioene.

Spannend slot

Het werd voor de 40-jarige Bergsma nog erg spannend, want voorafgaand aan de slotrit tussen Sander Eitrem en Timothy Loubineaud stond hij al op de derde plek. De Noor en de Fransman leken hem lange tijd van het podium gaan duwen, maar zij konden het hoge tempo in de slotfase niet volhouden.

"Het ging in één keer heel rap", zag Timmer. "Eitrem brak gewoon, die heeft dan toch teveel moeten geven en het heeft hem teveel energie gekost." Loubineaud wist de schade beter te beperken dan de olympisch kampioen op de vijf kilometer, maar ook hij moest zijn meerdere erkennen in Bergsma: "Ze braken eigenlijk allebei."

Alltimer Jorrit Bergsma

Bergsma stond op het podium naast de 19-jarige winnaar Metodej Jilek en de 23-jarige Vladimir Semirunniy. Timmer vond dat 'een mooi podium' en verbaast zich over de twee jonkies. "Vier jaar geleden had je Nils van der Poel en dan staat er toch weer een nieuwe generatie klaar met Jorrit als alltimertje. Dat is heel mooi, super knap."

