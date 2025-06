Schaatstopper Joy Beune racet op hoge snelheid met zoontje van Kjeld Nuis

Kjeld Nuis was zondag bij de Onbeperkte Sportdag, waardoor zijn vriendin Joy Beune de taak had om op zijn zoontje Jax te passen. De Nederlandse topschaatsster nam hem mee om een rondje te skeeleren.

De 8-jarige Jax blijkt al héél hard te kunnen. Beune filmde het zoontje van Nuis terwijl hij keihard voorbij scheurde. Jax komt uit een eerdere relatie van Nuis met Jill de Robles. De afgelopen jaren werd wel duidelijk dat het ventje het goed kan vinden met de huidige partner van zijn vader.

Belangrijk evenement

Nuis was er dus niet bij en daar had hij een uitstekende reden voor. Hij was op de Onbeperkte Sportdag, een evenement dat speciaal is georganiseerd voor kinderen met een beperking. Hierbij kun je denken aan een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking, maar ook bijvoorbeeld aan autisme. Tijdens het evenement konden deze kinderen samen met hun vriendjes en familie ontdekken welke sport het beste bij hen past.

Ook voormalig topschaatsster Irene Schouten was bij de sportdag, gesponsord door Toyota. Zij waren aanwezig om te vertellen over het schaatsen, en over sport in het algemeen. Ook maakten ze uitgebreid de tijd om met de kinderen in gesprek te gaan of om een foto met ze te nemen.

Koppel Nuis en Beune

Nuis kreeg ongeveer vijf jaar geleden een relatie met Beune toen de twee samen bij Team LottoNL-Jumbo zaten, inmiddels omgeturnd tot Team Essent. Inmiddels rijdt de 35-jarige Nuis voor Team Reggeborgh, terwijl zijn 26-jarige vriendin de topvrouw van Team IKO-X2O is.

Het koppel zorgt regelmatig voor hilariteit op sociale media. Zo deelde Beune onlangs een foto dat zij in de regen aan het wielrennen was, op aanraden van haar vriend. Toen ze vroeg waarom hij dan zelf niet meeging om de druppels te trotseren, reageerde Nuis gevat: "Ik ben toch niet gek?"