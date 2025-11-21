Jillert Anema neemt zelden een blad voor zijn mond. De ervaren schaatscoach heeft in zijn succesvolle loopbaan vrijwel alles meegemaakt en doet desgevraagd uit de doeken hoe hij omgaat met pesten binnen zijn ploeg.

Anema, die aan de wieg stond van de medailles die onder meer Jorrit Bergsma, Irene Schouten en Marijke Groenewoud wonnen, is onderdeel van de podcast Druk, waarin coaches onder meer aan de tand worden gevoeld over de grenzen in de topsport.

Een pesterijtje misschien?

Presentator Erik Dijkstra wil van Anema weten of hij zich weleens grensoverschrijdend heeft opgesteld ten opzichte van zijn schaatsers. “In geen honderd jaar”, reageert die. “Zo zit ik niet in elkaar. Volgens mij moet je dat tijdens dit gesprek toch ook langzamerhand wel doorkrijgen. Ik ben dienstbaar aan hun.”

Een keer een pesterijtje misschien? “Nee, neeneeneeneenee”, is Anema duidelijk. “Dat heb ik ook met wortel en tak uitgeroeid in onze ploeg. Als je begint met pesten, dan doe ik mee. En volgens de wet wordt het pas leuk als het niet leuk meer is. Dat doe je niet. Pesten is gewoon absoluut niet geaccepteerd.”

Toch blijkt pesten ook in de schaatssport wel degelijk voor te komen. Het voorbeeld dat Anema vervolgens aanhaalt, zorgt voor een verwarrend gesprek.

“Natuurlijk heb ik dat weleens meegemaakt”, stelt Anema desgevraagd over pestgedrag binnen zijn team. “Dat iemand van een balkon water gooit op sporters. Dan wordt er op een gegeven moment een emmer met urine gevuld en de persoon krijgt dat dan over zich heen.”

'Hou op, niet doen'

Volgens Anema werd de pester door de teamleden gecorrigeerd. “Nadat ik al tien keer gewaarschuwd heb. Als ik dan weet dat er in een emmer gepist wordt, dan kijk ik de andere kant op. Ik heb honderd keer gewaarschuwd, hou op, pest elkaar niet. Niet doen.”

Anema stelt desgevraagd dat hij geen mensen uit de ploeg heeft gegooid. Waarom niet? “Waarom wel? Ik vind dat geen voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag. De ene zit water te gooien en de ander gooit pis over hem heen. Er is geen rechter die daarvoor ingeschakeld moet worden, het is toch te triest voor woorden dat we deze discussie hebben?”

'Ga dan naar de rechter toen, joh'

Er lijkt een misverstand tussen de twee te ontstaan, want Dijkstra stelt dat degene die misschien gepest werd daar wellicht wel voor open zou kunnen staan. “Ga dan naar de rechter toen, joh. Kijken we gewoon, met jouw arborecht. Je mag gewoon de hele tijd bekertjes water naar iemand gooien, nienananana. En dan pist iemand een bekertje vol en die gooit urine in je gezicht en dan ga je naar de rechter, want dat is grensoverschrijdend en dat bekertje water niet?”

Dijkstra: “Ow, ze deden het tegen elkaar?” Anema: “Ja natuurlijk, dat vertel ik toch? Luister het bandje. Ben je zo vervuld van je vragen dat je niet naar de antwoorden luistert?”

'Niet mee bemoeien'

Dijkstra stelt dat hij het verhaal ‘gewoon even niet helemaal begreep’. “Maar iemand gooide dus de hele tijd water over een ander en diegene gooide een beker pis terug, die pakte hem terug op die manier?” Dat bevestigt Anema.

“Terwijl ik diegene van dat water gooien de hele tijd waarschuwde. ‘Niet doen, ophouden met die flauwekul, niet pesten’.” Dijkstra vindt het nogal heftig, maar Anema is duidelijk: “Mensen van buiten moeten zich er niet mee bemoeien, die snappen het niet. Dat komt omdat je elkaars taal niet spreekt.”