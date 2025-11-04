Jillert Anema is met zijn 70 jaar al aardig op leeftijd, maar de markante schaatstrainer weet nog van geen ophouden. Als boegbeeld van AH Zaanlander staat hij over een paar maanden weer als coach op de Olympische Spelen. Vragen over zijn toekomst leveren in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vooral hard gelach op.

Want wie dacht dat Anema het op 70-jarige leeftijd welletjes mooi vinden, zit mis. Hij is nog altijd druk bezig om zijn schaatsers van AH Zaanlander te prepareren voor mogelijke deelname aan de Spelen. Dat doet hij niet alleen, maar onder meer samen met Arjan Samplonius. Hij is ook al jarenlang een belangrijke kracht bij de bekende schaatsploeg.

Gevatte reactie Jillert Anema

De twee zijn een succesvol duo, maar er komt mogelijk een tijd dat Anema geen onderdeel is van de ploeg. Wat er dan gebeurt? Daar gaan de twee vooral lachend mee om. "Jij doet een hypothetische situatie dat Jillert dood neervalt", zo begint Samplonius grappend nadat de vraag wordt gesteld. De gevatte reactie van Anema laat niet lang op zich wachten. "Ik hoor enige hoop in jouw stem. Ik zie het wel hoor!"

Even later gaat Samplonius er serieus op in. Is hij er klaar voor om de ploeg te dragen, ook zonder Anema? "Ik kan prima de ploeg dragen, maar dat is de insteek van het team niet, Dat is dat je met z'n allen een prijs probeert te winnen en het zo goed mogelijk te doen. Daar probeer je de rijders in te helpen en de combi Arjan/Jillert werkt vooralsnog goed."

Ruimte voor Jillert Anema

Als dat ooit niet meer het geval is, dan grijpt de ploeg als het moet in. "Maar dat betekent niet dat je niet bij het team hoort", zo verzekert Samplonius. "Jillert zijn wens is dat hij daar boven zit. En hij kijkt naar het team. Iemand die al zo lang meeloopt, die moet je - vind ik - de ruimte altijd gunnen."

De afgelopen jaren is er wel een duidelijke verschuiving zichtbaar. Samplonius reist voornamelijk de wereld over vanwege de grote wedstrijden, terwijl Anema ook vaak in Nederland blijft voor marathonwedstrijden. "Qua planning en visie gaan we een bepaalde kant op. En dat is dat ik langzamerhand gewoon fade away naar de marathon."

Alles voor het resultaat

En als er iets verandert in het takenpakket, dan is dat niet vanwege de leeftijd van Anema, maar uit belang voor het team. "Over een half jaar kan er wel een andere setting zijn waarvan je denkt: zo gaan we weer winnen", verzekert de oudgediende.

Sportnieuws.nl Schaats Inside

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside schuiven twee gasten aan. Dat zijn AH Zaanlander-coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius. Het duo kijkt terug op de voorbije periode, maar kijkt vooral vooruit op het olympische schaatsjaar. Check de hele aflevering hieronder.

