Jillert Anema is een van de meest succesvolle schaatscoaches van het land. Toch ging het ook bij de Fries uiteraard niet altijd van een leien dakje. En dan kan het er stevig aan toe gaan, zo vertelt hij zelf openhartig.

Anema is nadrukkelijk betrokken (geweest) bij de successen van onder meer Jorrit Bergsma, Irene Schouten en Marijke Groenewoud. In de podcast Druk, over de grenzen in de topsport, stelt presentator Erik Dijkstra de vraag of hij weleens ‘lelijk’ deed tegen zijn schaatsers: “Natuurlijk wel”, reageert Anema nuchter. Hoe dan? “Door de waarheid te zeggen, de waarheid heeft een schel geluid.”

De inmiddels gestopte olympische kampioene Schouten bracht vorig jaar een biografie uit en daarin noemde ze Anema niet alleen een motivator, maar ook een demotivator. De Fries kan zich daar prima in vinden. “Dat is gewoon letterlijk wat ik hen ook meldt”, stelt hij. “Als jij alleen maar motiveert en je bent een keer ziek waardoor je niet kunt motiveren, rijden ze dan niet hard meer?”

Zwakheden ontbloten

Volgens Anema moeten schaatsers het uiteindelijk toch zélf doen: “Je staat alleen, bijna in je blote kont, op een streep. Er staan 300 camera’s op je gericht en dan moet je het doen. Dus als je ziet dat mensen zwakheden hebben, dan ontbloot ik die zwakheden.”

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Dijkstra stelt dat dat ook weleens pijnlijk kan zijn, maar daar wil Anema niks van weten. “Ow, wat erg, ow wat vreselijk”, reageert bij cynisch. “Nee, echt niet. So be it. Als je er niet tegen kan, dan moet je geen topsport doen.”

'Niet aardig, maar toch waar'

Volgens Anema wilde Schouten te vaak lief gevonden worden. Was Anema dan weleens níet lief voor haar? “Natuurlijk wel, ongetwijfeld. Het gaat erom dat dingen beter moeten worden en dat lukt niet door te aaien. Natuurlijk is er altijd die arm eromheen. Het gaat er nooit om om iemand af te branden, het is altijd om iemand sterker te maken.”

“Iemand die tegen de regels, tegen de tactiek in gaat, dat mag. De wet is simpel: je mag alles negeren wat ik langs de kant sta te doen, maar dan moet je hem wel winnen. Maar dan wordt er niet gewonnen en dan is het gewoon: ‘Het is jouw schuld dat we hier de wedstrijd niet winnen.’ Punt. Dat is niet aardig, maar het is toch waar.”

Salt Lake City

Vrijdag, zaterdag en zondag staan de internationale topschaatsers voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. In Salt Lake City wordt de eerste World Cup van het olympische seizoen verreden. Bekijk het programma in onderstaand artikel.