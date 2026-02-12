Jutta Leerdam is een van dé grote sterren op de Olympische Winterspelen tot nu toe en dan staat er nog een 500 meter op het programma voor de populaire schaatsster. Na haar overtuigende zege op de 1000 meter zal ze dus nog een keer in actie komen op het veelbesproken ijs van Milaan. IJs waar haar trainer twijfels bij heeft.

Het olympische schaatstoernooi wordt dit jaar verreden op een tijdelijke ijsbaan en dat zorgde vooraf voor de nodige scepsis. Gevreesd werd voor traag en dus 'Spelen-onwaardig' ijs. Drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis was na zijn eerste rondjes absoluut niet te spreken over de kwaliteit van de baan, maar inmiddels wordt het ene na het andere olympische record gereden.

Schrapende Jordan Stolz

Ook na vier afstanden in het schaatstoernooi is er nog het nodige te doen om het ijs. Dat zou, zeker in de inrijbaan, een beetje golven. De Amerikaan Jordan Stolz begon in aanloop naar de door hem gewonnen 1000 meter zelf met een schrapertje het ijs vlak te maken.

Volgens Ireen Wüst is het een heel moeilijke baan om goed te houden. "Hij ligt op houten platen, op matten", legt het schaatsicoon uit in de NOS Schaatspodcast. "Dat is heel anders dan wanneer het gewoon op beton ligt."

Kosta Poltavets

Wüst vertelt dat ze in het olympisch dorp aan de praat raakte met Kosta Poltavets, de coach van Leerdam en Thomas Geerdinck, coach en materiaalman. Die blijken toch nog wel wat twijfels te hebben bij het ijs.

"Ze hebben zo hun bedenkingen of de baan het wel houdt tijdens de massastart", onthult Wüst. "Want er zitten her en der wel wat scheuren in. En omdat het dus op houten platen ligt, zijn ze bang dat het gaat werken als er zestien man straks door zo'n krap baantje gaan met hele hoge topsnelheid. Dan zijn ze bang dat de baan uit gaat zetten."

Massastart

De massastart staat in Milaan op de planning voor vrijdag 21 februari. Bij de vrouwen komen voor Nederland Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff in actie. Die laatste meldde zich donderdag af voor de 5000 meter omdat ze last heeft van haar rug. Groenewoud is haar vervanger.

Bij de mannen komen Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt op de massastart in actie namens Nederland.