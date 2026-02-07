Joy Beune had haar zinnen gezet op een gouden medaille op de Olympische Spelen. Maar op haar enige individuele afstand eindigde ze zelfs buiten de prijzen. Coach Martin ten Hove kon niet meer vragen van zijn pupil.

Beune eindigde in Milaan op de 3000 meter met 3.58 als vierde en greep net naast de medailles. "Ze zat er goed in, ontspannen en ook gefocust, maar het was niet genoeg." Het goud ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Zilver en brons waren respectievelijk voor Ragne Wiklund en Valérie Maltais

'Waanzinnige tijd' Lollobrigida

Beune ging volgens haar coach voor goud en dat kostte haar misschien een medaille. "Ik vond haar goed op weg om 3.56 te rijden", zei Ten Hove over een tijd waarmee Beune tweede of derde kon worden achter de Italiaanse winnares Lollobrigida. "Je moet ook uitmuntend rijden op deze baan om 3.56 te rijden en dan heb ik het niet eens over 3.54. Wat Lollobrigida hier doet, is waanzinnig. Wat een tijd."

Voor Beune was het de enige kans op een individuele medaille. "Natuurlijk zit er dat extra laagje op. Het is die ene rit, gelijk op dag 1", refereert hij aan het veelbesproken mislopen van een ticket voor de 1500 meter. Beune komt nog wel in actie op de ploegenachtervolging.

Teleurstelling bij Beune

"Ik ging voor goud en daar zit ik uiteindelijk een stuk boven, maar dat het geen medaille waard is, is extra zuur", zei een hevig teleurgestelde Beune na afloop. "Ik kwam over de finish en zag 4 achter mijn naam staan. Dat was niet waar ik op had gehoopt en ik wist even niet zo goed wat ik voelde; ongeloof, verdriet, en ook ergens opluchting dat het erop zit."