Ze ging voor goud, maar het werd een vierde plaats. Joy Beune liep een gedroomde medaille op de Olympische Winterspelen mis. Op de 3000 meter was ze lange tijd op koers voor een plak, maar ging het in de laatste paar rondes mis. De topschaatsster gaf in het interview na afloop aan 'lamgeslagen' te zijn.

"Dit is wel heel zonde", zo valt ze in gesprek met de NOS met de deur in huis. "Ik ging voor goud, dat het niet is gelukt... Ik heb ook gewoon geen medaille, dat is wel heel zuur." Beune ging in de laatste rit van start in de wetenschap dat Francesca Lollobrigida een olympisch record had gereden. Ze bleef lange tijd in de buurt, maar stortte in de laatste paar rondjes te veel in. Daardoor werd ze vierde, achter Lollobrigida, Ragne Wiklund en Valérie Maltais.

Geen hulp van tegenstander

Beune merkte op dat ze in de slotrit niets had aan tegenstander Isabelle Weidemann. "Ik ging best we lekker, reed een goede race maar reed helemaal alleen. Had niemand om tegen te rijden, de laatste twee rondjes zijn gewoon erg slecht. Dat is gewoon heel jammer."

Beune trok daarom de conclusie dat er niet meer in zit. "Ik had alles gegeven en dat is een vierde plek, dat is gewoon heel zuur."

OKT komt weer ter sprake

Beune werd wel de beste Nederlandse, ver voor Marijke Groenewoud (achtste) en Merel Conijn (negende). Dat zorgde ook voor vragen over het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi van eind december, waar de Nederlandse schaatssters heel diep moesten gaan om een ticket voor de Spelen te verdienen. Beune liep plaatsing voor de 1500 meter mis en kreeg daar mentaal een flinke tik van.

Daar maakte ze geen geheim van na haar deceptie op de Spelen. "Voor mijn gevoel heb ik de afgelopen tijd wel wat klappen gehad. Ik heb er alles aan gedaan om hier fit te staan. Dat is nu een vierde plek. Ik voel me nu lamgeslagen dat het niet is gelukt, dat ik zelfs geen medaille heb. Ik ben wel heel verdrietig."

De topschaatsster begrijpt daarom de kritiek op het OKT wel. "Het heeft veel energie gekost, dat is ook bij de andere meiden te zien Het is niet niks, zo'n OKT." Het er veel over hebben heeft volgens haar echter weinig zin. "Daar kopen we nu heel weinig voor, hebben alle drie geen medaille. Ik kan mezelf niets verwijten, ik heb er alles aan gedaan."