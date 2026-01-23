De Nederlandse topschaatsers maken zich momenteel op voor de laatste meting voor de Olympische Spelen, maar hun Noorse concurrenten zijn er al helemaal klaar voor. Dat laten ze zien in een hilarische video op Instagram.

Peder Kongshaug en Sander Eitrem hebben hun 'laatste voorbereidingen voor de Olympische Spelen' gefilmd. Op de beelden is te zien dat de twee er helemaal klaar voor zijn, met opvallende technieken.

Ze gaan namelijk bewust op een opvallend onhandige manier over het ijs. Bij de start staat Kongshaug geen moment stil en valt hij al bijna om. Als hij dan wiebelend vertrekt uit de starthouding gaat hij rechtop staan en rent hij met zwabberende armen over het ijs.

'Nog steeds sneller'

Dat leidt tot veel reacties van hun Nederlandse concurrentie. Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Sebas Diniz reageren met emoji's die huilen van het lachen. Italiaanse topschaatser David Ghiotto is echter onder de indruk. "De start is nog steeds sneller en technischer dan die van mij", grapt hij.

Ook Nederlands schaatsicoon Mark Tuitert is stiekem best onder de indruk, maar dan van de zwierende armen van Kongshaug. "Dat is best moeilijk om te doen", reageert de olympisch kampioen op de 1500 meter in 2010. De Noor is blij met die erkenning. "Een echt professional", schrijft hij aan Tuitert.

World Cup Inzell

Eitrem neemt het vrijdagavond al op tegen zijn Nederlandse concurrenten tijdens de World Cup van Inzell. Hij schaatst de 1500 meter, waar Tijmen Snel, Tim Prins en Kjeld Nuis ook in actie komen. De Noor krijgt veel tegenstand in zijn race. Hij rijdt namelijk tegen Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz.

Volg de afsluitende World Cup via het liveblog op Sportnieuws.nl:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.