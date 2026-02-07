Dai Dai N'tab vindt Joy Beune 'dé favoriet' voor de 3000 meter tijdens de Olympische Winterspelen zaterdag. De sprinter ziet dat zijn oud-ploeggenote 'relaxed' is en hij denkt zelfs dat de relatie met Kjeld Nuis bij kan dragen aan een goed resultaat.

Beune gaat zaterdag van start op de 3000 meter. Vanuit Team NL doen ook Marijke Groenewoud en Merel Conijn mee aan die afstand. De drie Nederlanders zijn allebei grote kanshebbers op een medaille, alleen is er een Noorse stoorzender: Ragne Wiklund. Zij reed dit seizoen erg hard op de 3000 meter en wordt internationaal als favoriet gezien voor het goud zaterdag. Om 16:00 uur staan de eerste schaatssters op het ijs voor die afstand.

N'tab ziet dat Beune een stuk meer relaxed is richting de 3000 meter. De schaatser merkt bij de Eurosport-show Ciao Tutti op dat zijn collega dat bij het okt niet was. Dit kwam vooral omdat ze daar volgens N'tab 'alles te verliezen had'. Toch legt de sprinter Beune nog wat extra druk op als hij haar 'de favoriet noemt' voor de eindzege tijdens de eerste schaatsafstand in Milaan: de 3000 meter. "Ik hoop dat ze die Noorse kan verslaan", doelt N'tab op Wiklund, de belangrijkste uitdager van de Nederlanders op de 3000 meter.

Kjeld Nuis

Voor Beune wordt het haar olympisch debuut, maar in Kjeld Nuis woont ze met iemand samen die al meerdere keren een Olympische Spelen meemaakte. N'tab denkt dat dit in het voordeel van Beune kan zijn. "Hij heeft op twee spelen al goud gewonnen. Dus ik denk dat de beleving die hij met haar thuis kan bespreken wel heel erg kan meehelpen. Hij is zeker een winnaar", schetst N'tab hoe de relatie met Nuis Beune mogelijk kan helpen richting de spelen.