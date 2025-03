Concurrent van Jenning de Boo en Jordan Stolz doet opmerkelijke uitspraak: 'Nu al de beste schaatser ooit'

Jenning de Boo en Joep Wennemars zorgden tijdens de WK afstanden in Hamar voor stunts van jewelste. De Boo won zijn 500 meter en Wennemars greep de wereldtitel op de 1000. Beide heren troefden het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz af tijdens het belangrijkste weekend van het jaar. Toch is Stolz volgens een geduchte concurrent nog vele malen groter en beter dan de Nederlandse schaatsers.

Laurent Dubreuil kan het weten. Hij loopt met zijn 32 jaar al een tijdje mee. De Canadese topsprinter kende in 2021 zijn grootste successen, maar greep sinds de opkomst van Stolz meermaals naar het goud. Hoewel hij hem dolgraag wil verslaan, blijkt in gesprek met Sportnieuws.nl dat hij ongelooflijk onder de indruk is van de 20-jarige Amerikaan. "Jordan is de beste schaatser aller tijden. Nu al."

Groter dan Eric Heiden

Dat vraagt om uitleg en die geeft Dubreuil maar al te graag. "De enige die doet wat hij deed, was Eric Heiden. En nu is er een totaal andere generatie, vol met specialisten. Heiden hoefde niemand te kloppen die specifiek alleen trainde voor de 500 of voor een 1500. Jordan doet dat wel, met tijden die we jaren geleden voor onmogelijk hadden gedacht."

Stolz bleef op de WK afstanden achter zonder gouden plak, maar Dubreuil kijkt liever naar zijn prestaties van de afgelopen jaren. In 2023 en 2024 won hij drie keer goud en liet hij ook op de WK allround zien hoe veelzijdig hij is. "Tijdens de 500 meter op de WK afstanden opende hij 9,4 en drie weken later reed hij op de 10.000 meter in Inzell 13.04." Dubreuil geloofde zijn ogen niet. "Ongelooflijk, het is iets waarvan ik me niet kon voorstellen dat een mens het kon."

Ook mooie woorden voor Jenning de Boo

Stolz kan het. En De Boo bleek hem dit seizoen meermaals te kunnen kloppen. Het maakt de ultieme droom van Dubreuil (goud op de Spelen van volgend jaar) bijzonder lastig. Toch blijft de specialist op de 500 en 1000 meter strijdbaar. "Het zijn twee fenomenen, twee ongelooflijke atleten. Mijn doen is toch om ze allebei te verslaan."

