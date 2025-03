Topsprinters pleiten voor plan dat schaatsen op zijn kop zet: 'Ik probeer de ISU te overtuigen'

De laatste jaren verandert er het nodige in de schaatssport. Onderdelen als de Mixed Relay en de teamsprint werden toegevoegd aan de sport, maar als het aan twee topsprinters ligt krijgt een nieuw en spectaculair onderdeel nog een prominente plek.

Jordan Stolz en Laurent Dubreuil hebben namelijk een idee. Wat hun betreft zou een sprintrace over 100 meter leuk zijn op de World Cup. De kortste afstand is op dit moment 500 meter, maar het duo ziet een race over 100 meter zeker een succes worden. Dat is het al gebleken tijdens de Zilveren Bal, de feestelijke afsluiting van het schaatsseizoen waarbij topschaatsers een race over 100 meter schaatsen.

Opvallend antwoord ISU

Dubreuil noemde het tegenover Sportnieuws.nl al de 'perfecte afsluiting' van het schaatsjaar, maar ziet het graag prominenter op de kalender. Hij stelde het zelfs voor aan de ISU. "Waarom zet je de 100 meter niet op kalender?" Vervolgens kreeg hij een opvallend antwoord terug. "'Ja, dat probeerden we tien of vijftien jaar geleden al', maar toen was er natuurlijk een compleet andere generatie aan schaatsers en bestonden Instagram en TikTok nog niet."

Jordan Stolz spreekt opmerkelijke beschuldiging van Kjeld Nuis tegen: 'Ik probeerde dat niet eens' Jordan Stolz bleef op de WK afstanden achter zonder gouden medaille, maar was aan het begin van het seizoen onverslaanbaar. Het won de eerste World Cups alles wat er te winnen viel. Stolz was ijzersterk, maar werd door zijn vermoeidheid ook beschuldigd door zijn Nederlandse collega Kjeld Nuis.

Als het aan de Canadees ligt, komen er snel races over 100 meter tijdens de World Cup en WK's. "Het is enorm exciting, met ook de lichtshow erbij en drie schaatsers op een rij. Je kan het ook meerdere keren per dag doen. Het is erg leuk. Dus ik probeer ze te overtuigen, ik denk echt dat het perfect is voor de huidige tijd."

Ook Jordan Stolz vindt het een goed idee

Ook zijn collega Stolz is enthousiast. Hij merkte in aanloop naar de Zilveren Bal dat het ook een totaal andere voorbereiding vergt dan een normale race over bijvoorbeeld 1500 meter. "Je warming-up is minder lang. Normaal gesproken fiets je in om wat lactaat aan te brengen in de benen. Nu is het vooral taart eten en koffie drinken. Daarna fiets je wat. Alles wat je verder nodig hebt is een warming-up van honderd meter en wat starts oefenen."

Vallende Jordan Stolz ziet 'droom' tijdens sprintfinale in Leeuwarden in duigen vallen De Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz bleef na de WK afstanden in Noorwegen in Europa en deed zelfs nog even Nederland aan. In Leeuwarden hoopte hij woensdagavond de Zilveren Bal te winnen, maar ging het in de finale helemaal mis.

De Amerikaan ziet het net als Dubreuil wel zitten om het onderdeel toe te voegen aan World Cup-weekenden. "Als ze het tot een serieus niveau weten te brengen, kan het wat worden." Stolz verwacht dat ook de 500 meter er vruchten van plukt. "Als er schaatsers zijn die specifiek voor de 100 meter gaan trainen dan denk ik dat je openingen van 9,2 kan zien."

Schaats Inside met Jordan Stolz

In een exclusieve aflevering schuift ook Jordan Stolz aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De Amerikaanse schaatssensatie gaat in op zijn succesvolle seizoen waarin hij nagenoeg onklopbaar was, maar op de WK afstanden zonder gouden medaille achterbleef. Daarnaast beantwoordt Stolz stellingen over onder meer Joep Wennemars, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Joy Beune. Check de volledige aflevering hieronder!