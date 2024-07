Nederlandse schaatsster trok de stoute schoenen aan op Olympische Winterspelen: 'We klommen over de hekken'

Een bijzonder verhaal van oud-schaatsster Marrit Leenstra. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in het Russische Sochi won ze een gouden medaille. Toch ontbrak er iets belangrijks na haar gouden race, waardoor ze samen met haar huidige man een bijzonder besluit nam.

Leenstra won het goud op de ploegenachtervolging, samen met Lotte van Beek, Jorien ter Mos en Ireen Wüst. Daarmee kwam een droom uit voor de inmiddels 35-jarige. Ze zou op het iconische Medal Plaza gehuldigd worden met haar eerste (en enige) olympische titel. Of toch niet?

"Iedere medailleceremonie vond een dag na de wedstrijd plaats", vertelt ze op Schaatsen.nl. "Aangezien de ploegenachtervolging op de een-na-laatste dag van de Spelen werd verreden, moest de huldiging op Medal Plaza plaatsmaken voor de eindceremonie in het olympisch stadion. Deze keer vond de prijsuitreiking dus plaats in het ijsstadion, meteen na onze gewonnen race."

Holland Heineken House

Dat vond Leenstra natuurlijk enorm jammer. "Die avond vierden we feest in het Holland Heineken House, waar we ook gehuldigd werden. Het was geweldig, toch ontbrak er nog iets." Daarom besloot Leenstra om de stoute schoenen aan te trekken. Na de avond in het Holland Heineken House smeedde ze een plan met haar huidige man Matteo Anesi toen ze langs Medal Plaza fietsten.

Het hek over

"We keken elkaar aan en bedachten ons niet: we klommen over de hekken en liepen richting het podium. Matteo kondigde mij aan. Ik klom op het podium en daar stond ik... Alsnog op Medal Plaza met een olympisch gouden medaille op mijn nek." En zo kwam de droom van Leenstra alsnog voor een flink deel uit. "Het was natuurlijk niet hetzelfde als een officiële huldiging. Toch voelde het bijzonder."

Marrit Leenstra op Olympische Spelen

Leenstra pakte dus goud op de Spelen van 2014. Vier jaar later in Pyeongchang voegde ze daar een zilveren plak (ploegenachtervolging) aan toe. Op de 1500 meter greep ze het brons. 2018 was ook het jaar dat ze afscheid nam van het schaatsen. Eind vorig jaar werd ze voor de tweede keer moeder.