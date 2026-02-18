De 500 meter bij het shorttrack is natuurlijk überhaupt geen lange afstand, maar Wonjun Moon maakt het wel heel bont. De Hongaar ging gelijk in de fout en werd daardoor direct gediskwalificeerd.

Moon stond samen met Nederlander Teun Boer, Steven Dubois (Canada) Andrew Heo (Verenigde Staten) en Denis Nikisha (Kazachstan) aan de start van de eerste kwartfinale van de 500 meter shorttrack op de Olympische Spelen in Milaan. De Hongaar zal daar vast met grote dromen hebben gestaan, maar die vielen gelijk in duigen. Dat betekende goed nieuws voor Boer, die daardoor een tegenstander minder had in zijn kwartfinale op de 500 meter. Misschien wel mede daardoor haalde de Nederlander de halve finale van de afstand. Jorien ter Mors noemde de valse start 'wat geluk' voor Boer, terwijl Yara van Kerkhof het als 'een mazzeltje' betitelde bij de NOS.

Bron: Eurosport/HBO Max

Valse start

Het was namelijk Moon die te vroeg wegging en dus een valse start noteerde. In tegenstelling tot bij het langebaanschaatsen betekent een valse start bij het shorttrack directe diskwalificatie en dus kon Moon, zonder echt in actie te zijn gekomen, de zijkant van de baan gaan opzoeken. Bij het langebaanschaatsen betekent een valse start dat er opnieuw gestart zal worden. Mocht het dan weer misgaan, dan wordt de atleet/atlete in kwestie wel gediskwalificeerd.

De 500 meter bij het shorttrack is een nieuwe kans op medailles voor de Nederlanders. Met de in topvorm verkerende Jens van 't Wout al helemaal, maar ook zijn broer Melle van 't Wout en Teun Boer doen mee aan deze afstand op de Olympische Spelen in Milaan.