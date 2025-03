Discussie over 'zo'n domme regel' tussen Ireen Wüst en Erben Wennemars: 'Laat dit een wijze les zijn'

Davide Ghiotto won de tien kilometer op de WK afstanden, maar moest na zijn race even vrezen voor diskwalificatie. De Italiaanse wereldrecordhouder ging in zijn 25 rondjes in Hamar een paar keer over de middenlijn en overtrad dus officieel de regels. Maar volgens schaatsicoon Ireen Wüst is dat onzin.

In de regels van de ISU staat nou eenmaal dat een rijder niet over de middenlijn mag. Hoewel op foto's volgens Wüst duidelijk te zien was dat Ghiotto een aantal keren over de lijn ging, zag de organisatie het vergrijp door de vingers. Tot geluk van de uithijgende wereldkampioen uit Italië. Maar Erben Wennemars waarschuwt Ghiotto. "Laat dit een wijze les zijn", zegt de analist bij de NOS.

'Dan ga je er zeker uit'

Waar Wüst het 'zo'n domme regel' vindt, kiest Wennemars de kant van de schaatsunie. "Regels zijn regels. Het is eigenlijk mooi dat het nu even gebeurt. Het zou heel erg zijn als volgend jaar op de Spelen in Italië Ghiotto de tien kilometer wint en tijdens zijn rit twee keer door de lijn gaat en gediskwalificeerd moet worden. Laat dit een wijze les zijn voor hem. Dit moet je volgend jaar absoluut niet doen, want dan ga je er zeker uit", waarschuwt Wennemars.

Geen Nederlander op podium

Het deed volgens Wüst niets af aan de uitslag en de volgens haar terechte gouden medaille voor Ghiotto. Pijnlijker vond ze het om te zien dat er geen Nederlander op het podium eindigde. Terwijl de langste afstand bij de mannen jarenlang 'ons' domein was. Nu werden Jorrit Bergsma en Chris Huizinga gedeclasseerd. 'We moeten nu al jaren onze meerdere erkennen in de rest', wierp NOS-presentator Henry Schut op.

Lijdensweg voor Huizinga

"Helaas wel ja, maar laten we dan zorgen en hopen dat we het volgend jaar beter doen", zei Wüst. Wennemars had vooral medelijden met Huizinga, die met zijn tijd niet in de buurt kwam van het podium en alsnog helemaal kapot zat. "Hij zag er heel slecht uit", zei Wennemars vanaf het middenterrein, nadat hij een blik op de Nederlandse schaatser van Team Essent had geworpen. "Het was heel pijnlijk deze rit, het werd na de helft een lijdensweg. Ik heb met hem te doen."